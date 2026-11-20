¿Hace falta un refuerzo contra el sarampión? Quiénes tienen que vacunarse, según el Ministerio de Salud

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Salud

Estados Unidos, México y Bolivia perdieron el estatus de países libres de la enfermedad. Qué esquema deben tener los adultos y qué hacer antes de viajar.

20 de noviembre de 2026 a las 07:31 a. m.

Fuente: OPS, Ministerio de Salud de la Nación y AP. · 20 de noviembre de 2026 a las 07:31 a. m.

La pérdida del estatus de eliminación del sarampión en Estados Unidos, México y Bolivia, anunciada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), reavivó una pregunta: ¿Los adultos necesitan un refuerzo? Según el Ministerio de Salud de la Nación, quienes acreditan dos dosis de vacuna después del primer año de vida ya están protegidos.

Qué pasó en la región El martes 17 de noviembre, la OPS informó que Estados Unidos, Bolivia y México perdieron su condición de países libres de sarampión por la oleada de contagios, y que Guatemala estaría cerca de seguir el mismo camino. La pérdida del estatus significa que el virus volvió a circular de manera sostenida durante más de un año.

Estados Unidos había alcanzado la eliminación en 2000. Este año registró más de 5400 casos confirmados y al menos diez muertes. Para recuperar el estatus, deberá frenar la transmisión durante al menos doce meses.

Qué es el sarampión El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa, que se transmite por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Comienza con fiebre alta, tos, secreción nasal y ojos irritados, y después de algunos días aparece un sarpullido que se extiende por todo el cuerpo.

Puede provocar complicaciones graves, como neumonía o encefalitis, especialmente en niños pequeños, personas desnutridas y personas con las defensas bajas. La vacuna es la forma de prevenirla.

Quiénes están protegidos Según los criterios del Ministerio de Salud de la Nación, el esquema completo depende de la edad:

Niños de 12 meses a 4 años: deben tener las dosis de vacuna triple viral que indica el Calendario Nacional de Vacunación.

Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: deben acreditar dos dosis de vacuna doble viral o triple viral, aplicadas después del primer año de vida.

Nacidos antes de 1965: se consideran inmunes, porque estuvieron en contacto con el virus cuando circulaba, y no necesitan vacunarse.

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Equipos de salud: deben acreditar dos dosis de vacuna doble o triple viral.

¿Hace falta un refuerzo? Para quienes ya tienen las dos dosis, el Ministerio no indica una tercera ni refuerzos periódicos: con dos dosis aplicadas después del año de vida, el esquema está completo. Otra forma de acreditar la protección es un análisis de sangre que muestre anticuerpos contra el sarampión.

Quienes nacieron después de 1965 y no tienen registro de haber recibido las dos dosis, o no encuentran su carnet de vacunación, pueden consultar en un vacunatorio para completar el esquema.

Antes de viajar El Ministerio recomienda que todas las personas que viajen al exterior verifiquen su esquema de vacunación antes de salir del país. Si falta alguna dosis, la vacuna debe aplicarse al menos 15 días antes del viaje, que es el tiempo que necesita el organismo para generar protección.

Los bebés de 6 a 11 meses que viajen a zonas con circulación del virus deben recibir una dosis adicional de vacuna doble o triple viral, conocida como «dosis cero». Esa dosis no reemplaza a las del calendario, que deben aplicarse igual en las edades correspondientes.

Quiénes no pueden vacunarse La vacuna doble o triple viral está contraindicada en las personas embarazadas, en las personas con inmunosupresión y en los bebés menores de 6 meses. Para ellos, la principal protección es que las personas de su entorno estén vacunadas, porque eso reduce la posibilidad de que el virus circule.