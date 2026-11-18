Imanes diminutos en el cerebro: la técnica que mejoró los síntomas del párkinson en ratones sin electrodos
Investigadores de Alemania y los Países Bajos usaron nanopartículas magnéticas para estimular una zona profunda del cerebro. Todavía no se probó en personas.
Un equipo internacional de investigadores logró estimular una región profunda del cerebro con nanopartículas magnéticas y un campo magnético externo, sin necesidad de implantar electrodos permanentemente. En ratones con síntomas similares a los del párkinson, la técnica mejoró de manera significativa los problemas de movimiento. El trabajo se publicó en la revista Advanced Science.
Qué es el párkinson
La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico que se produce por la pérdida progresiva de las neuronas que fabrican dopamina, una sustancia clave para controlar los movimientos. Sus síntomas más conocidos son el temblor, la rigidez muscular, la lentitud de los movimientos y los problemas de equilibrio.
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2019 había en el mundo más de 8,5 millones de personas con párkinson, y su prevalencia se duplicó en los últimos 25 años. La enfermedad no tiene cura, pero existen tratamientos que alivian los síntomas.
El tratamiento actual: la estimulación cerebral profunda
Uno de esos tratamientos, indicado para algunos pacientes, es la estimulación cerebral profunda. Consiste en implantar electrodos en regiones específicas del cerebro, conectados a un dispositivo similar a un marcapasos que envía impulsos eléctricos.
La técnica requiere una cirugía y la implantación permanente de los dispositivos. Según la investigadora Danijela Gregurec, de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg (FAU), en Alemania, eso desalienta a muchos pacientes, y además no todos son candidatos para recibir este tipo de marcapasos.
Cómo funciona la nueva técnica
El equipo, integrado por investigadores de la FAU y de la Universidad de Maastricht, en los Países Bajos, desarrolló una alternativa basada en partículas magnéticas microscópicas con forma de plaquetas.
Las nanopartículas fueron diseñadas para transformar un campo magnético en fuerzas mecánicas diminutas. Cuando se aplica un campo magnético alrededor de la cabeza, las partículas se mueven levemente y activan los sensores mecánicos naturales que tienen las neuronas.
Según explicó Gregurec, esa es la diferencia central con la estimulación tradicional: mientras que el método convencional establece una conexión eléctrica con el cerebro, la nueva técnica aprovecha los mecanismos propios de las neuronas para influir sobre regiones profundas.
El experimento
Los investigadores trabajaron con ratones a los que se les dañaron las mismas neuronas productoras de dopamina que se pierden en el párkinson, lo que les provocó problemas de movimiento similares a los de la enfermedad.
Mediante una inyección guiada con precisión, colocaron las nanopartículas en el núcleo subtalámico, la misma región del cerebro que suele estimularse con los electrodos en los pacientes con párkinson. Luego, expusieron a los animales a un campo magnético externo mientras se movían libremente.
Los resultados
Después de la estimulación, los ratones mostraron una mejora significativa de sus problemas de movimiento, comparable a la que se obtiene con la estimulación eléctrica convencional.
Las nanopartículas permanecieron en el lugar durante todo el período de observación, que se extendió por varios meses, y los investigadores no encontraron signos de inflamación.
Lo que todavía falta
Aunque la técnica evita los electrodos permanentes, las nanopartículas igualmente deben inyectarse directamente en el cerebro. Además, los resultados se obtuvieron en ratones, por lo que todavía no se sabe si el método será seguro, preciso y eficaz en personas.
Antes de llegar a ensayos en pacientes, los investigadores deberán estudiar los efectos a largo plazo, cómo se comportan las partículas dentro del cerebro con el paso del tiempo, cuáles son los niveles seguros de campo magnético y si la estimulación repetida mantiene su eficacia.