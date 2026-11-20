La sorpresa de la bolsa: Anthropic aguó la fiesta a sus rivales en su debut en Wall Street

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La empresa de inteligencia artificial Anthropic marcó un récord en su debut en Wall Street, pero su crecimiento fue menor que lo esperado.

La empresa de inteligencia artificial Anthropic hizo historia en la Bolsa de Nueva York el 19 de noviembre, al convertirse en la mayor oferta pública de acciones en la historia de Wall Street. Sin embargo, su debut en bolsa no fue todo un éxito, ya que subió solo un 17% en su primera jornada en el mercado. Según informó Xataka, esto fue una sorpresa para muchos, ya que se esperaba un crecimiento mayor en el precio de las acciones de la empresa.

La empresa de inteligencia artificial Anthropic, fundada por Dario Amodei y John Schulman, ha generado mucha expectativa en el mercado debido a su tecnología de inteligencia artificial. Según informó la fuente, la empresa ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial que puede aprender y mejorar a partir de la experiencia, lo que la convierte en una de las más avanzadas en el sector.

El debut de Anthropic en bolsa no fue solo un éxito en términos de crecimiento, sino también en términos de récords. La empresa se convirtió en la mayor oferta pública de acciones en la historia de Wall Street, lo que muestra la confianza que los inversores tienen en su tecnología. Sin embargo, el precio de las acciones de la empresa no alcanzó los niveles esperados, lo que generó una cierta decepción en el mercado.

La sorpresa del debut de Anthropic en bolsa se debe en parte a la competencia que enfrentó en su primera jornada en el mercado. Según informó la fuente, la empresa enfrentó una gran competencia por parte de otras empresas de inteligencia artificial que también se lanzaron en el mercado en la misma fecha. Esto generó una cierta confusión en el mercado y afectó negativamente el precio de las acciones de Anthropic.

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A pesar de la decepción del debut de Anthropic en bolsa, la empresa sigue siendo una de las más prometedoras en el sector de la inteligencia artificial. Según informó la fuente, la empresa sigue trabajando en la mejora de su tecnología y está cerca de lanzar nuevas herramientas y aplicaciones que pueden revolucionar el sector.