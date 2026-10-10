Medios dominicanos informan que un pergaminense murió en un accidente de tránsito en Punta Cana

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Internacional

Portales de República Dominicana identificaron a la víctima como Roberto Farías García, oriundo de Pergamino. El fallecimiento no fue confirmado por sus familiares.

Un supuesto ciudadano argentino identificado por medios de República Dominicana como Roberto Farías García, oriundo de Pergamino, habría fallecido este viernes en un accidente de tránsito ocurrido en una carretera de la zona turística de Verón-Punta Cana. Hasta el momento, la información difundida en ese país no fue confirmada por familiares, por lo que no se pudo establecer fehacientemente si la víctima es un pergaminense.

Accidente en Punta Cana De acuerdo con las publicaciones de portales informativos dominicanos, el siniestro vial ocurrió alrededor de las 17:00 de este viernes en el Boulevard Turístico Frank Rainieri, en las inmediaciones del cruce con Domingo Maíz, en la localidad de Verón, dentro del área turística de Punta Cana.

Según las primeras informaciones difundidas en ese país caribeño, el accidente involucró a un camión, cuyos datos no fueron precisados, y una motocicleta en la que se desplazaba el ciudadano argentino mencionado en las publicaciones.

Los medios locales atribuyeron a la víctima el nombre de Roberto Farías García y señalaron que sería oriundo de Pergamino. Sin embargo, por el momento no trascendieron datos que permitan corroborar de manera independiente su identidad, edad o lugar de residencia.

Investigación del siniestro vial Las circunstancias en las que se produjo el choque no fueron esclarecidas en las primeras informaciones periodísticas. Tampoco se difundieron detalles sobre la mecánica del impacto, las características de los vehículos involucrados ni las eventuales responsabilidades derivadas del hecho.

De acuerdo con las publicaciones dominicanas, las autoridades no habían brindado información adicional sobre la secuencia del accidente al momento de difundirse la noticia.

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La confirmación oficial de la identidad de la víctima y la reconstrucción de las circunstancias del siniestro serán aspectos centrales para determinar con precisión qué ocurrió en esa carretera de la zona turística de Punta Cana.

Identidad aún sin confirmar Ante la difusión de la noticia en medios dominicanos, permanece pendiente establecer si la persona fallecida es efectivamente un vecino de Pergamino. Hasta el momento, no se obtuvo una confirmación de familiares que permita dar por acreditado ese vínculo con la ciudad.

Por esa razón, la información debe ser considerada con carácter preliminar y atribuida a las publicaciones periodísticas de República Dominicana, a la espera de datos oficiales o de una confirmación familiar que permita precisar la identidad de la víctima.