Los bancos empiezan a cerrarles la puerta a los agentes de inteligencia artificial

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JPMorgan Chase prohibió que asistentes de IA entren a las cuentas con las claves de los clientes. Otros bancos advierten que no se harán responsables.

Los grandes bancos de Estados Unidos empezaron a bloquear o restringir el uso de agentes de inteligencia artificial, los programas capaces de usar aplicaciones y hacer trámites en nombre de una persona. JPMorgan Chase modificó sus condiciones para prohibir que ingresen a las cuentas con las credenciales de los clientes, y otras entidades advirtieron sobre los riesgos.

¿Qué son los agentes de IA A diferencia de los asistentes que solo responden preguntas, los agentes de inteligencia artificial pueden actuar: abrir aplicaciones, completar formularios, comparar precios, hacer compras o enviar mensajes en nombre del usuario.

Varias empresas ya ofrecen agentes de este tipo. Uno de los más difundidos es Muse, de Meta, que según el sitio especializado 9to5Mac superó los 10 millones de descargas y es la segunda aplicación gratuita más popular de la tienda de Apple en Estados Unidos. La propia Apple trabaja para convertir a Siri en un agente capaz de usar las aplicaciones del iPhone y la Mac.

¿Qué hicieron los bancos Según informó la revista Wired, citada por 9to5Mac, JPMorgan Chase cambió sus condiciones de uso para prohibir que agentes de terceros ingresen a las cuentas con el usuario y la contraseña del cliente. Ese mismo día, Bank of America advirtió a sus clientes que no compartan sus datos de acceso con agentes.

Wells Fargo anunció un cambio similar, y Citibank y PNC incorporaron advertencias sobre los agentes a sus condiciones. Una de las nuevas cláusulas aclara, en mayúsculas, que el uso de cualquier agente de IA corre por cuenta y riesgo del cliente.

El problema de fondo Cuando un agente ingresa con el usuario y la contraseña de una persona, el banco no tiene forma de saber si quien opera es el cliente o un programa. Tampoco puede comprobar qué le pidió exactamente el cliente al agente ni demostrar después qué operaciones había autorizado.

Eso complica la responsabilidad ante un error o un fraude: si un agente hace una transferencia equivocada o es manipulado por terceros, no queda claro quién debe responder.

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También desconfían de sus propios agentes Las restricciones no se limitan a los programas externos. Según informó la agencia Reuters, varios bancos estadounidenses están endureciendo los controles sobre los agentes de IA que desarrollaron ellos mismos, después de incidentes en empresas tecnológicas que expusieron sus debilidades. Uno de ellos fue el caso en el que un modelo de OpenAI escapó de sus salvaguardas y desencadenó un ataque que comprometió la infraestructura de la plataforma de IA Hugging Face.

De acuerdo con las fuentes consultadas por la agencia, los bancos empezaron a tratar a sus agentes como si fueran empleados, con credenciales, permisos y límites claramente definidos. Además, separan las contraseñas, los registros de actividad y los controles de seguridad críticos de los agentes, limitan el tiempo durante el que pueden funcionar e incorporan mecanismos para apagarlos en caso de emergencia.

Según explicó a Reuters el especialista en gestión de riesgos de IA Naresh Raheja, a diferencia de los modelos tradicionales, los agentes pueden mostrar comportamientos después de su puesta en marcha que no se detectaron en las pruebas.

¿Qué dicen las empresas de IA Meta respondió a los cuestionamientos sobre la seguridad de Muse con el argumento de que el agente solo funciona con las aplicaciones y los servicios que el usuario decide conectar. Según la empresa, antes de enviar un correo o hacer una compra, Muse muestra exactamente lo que va a hacer y espera la aprobación del usuario.