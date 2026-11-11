La montaña que tardó semanas en caer: por qué se demoró el derrumbe que amenazó a un pueblo suiz

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Internacional

Un estudio del instituto suizo SLF concluyó que una antigua acumulación de escombros frenó la roca en 2023 y dificultó prever cuándo caería.

Un antiguo talud de derrubios frenó durante semanas el derrumbe que en 2023 amenazó al pueblo suizo de Brienz/Brinzauls, en el cantón de los Grisones, e hizo casi imposible prever cuándo caería. Así lo concluyó un estudio del Instituto WSL para el Estudio de la Nieve y los Aludes (SLF), publicado en la revista Engineering Geology.

Qué pasó en 2023 Sobre el pueblo de Brienz/Brinzauls se encuentra una masa de roca inestable conocida como la Insel («isla», en alemán), de cerca de dos millones de metros cúbicos. En marzo de 2023 comenzó a moverse cada vez más rápido, y los especialistas previeron un derrumbe inminente.

El 12 de mayo de 2023, las autoridades evacuaron el pueblo. Sin embargo, la roca tardó semanas en caer. Recién en la mañana del 15 de junio se desprendió la parte occidental de la Insel. La parte oriental se detuvo, mientras que el resto de la masa se aceleró y, esa noche, bajó hacia el valle como un flujo de escombros.

Los escombros se detuvieron a pocos metros del pueblo, antes de llegar al primer edificio, la antigua escuela. No hubo víctimas.

Por qué no cayó cuando se esperaba Un equipo dirigido por Robert Kenner, especialista en movimientos de masa alpinos del SLF, analizó junto con los geólogos responsables del caso por qué la roca se demoró. Según explicó, antes de un derrumbe suele haber una aceleración exponencial que, en general, permite a los especialistas predecir con precisión cuándo ocurrirá.

En Brienz/Brinzauls, la demora se debió a un talud de derrubios, una acumulación antigua de piedras y escombros ubicada al pie oriental de la Insel. La roca inestable se deslizó sobre ese material, que frenó su movimiento.

El efecto de freno no fue constante. Al principio, la Insel empujó la parte superior del talud por encima del material que tenía debajo, y su aceleración disminuyó de a poco. A los pocos días se formó una nueva superficie de deslizamiento más abajo, dentro del mismo talud, y la aceleración volvió a aumentar por un tiempo. Ese proceso se repitió, con fases alternadas de mayor y menor aceleración. Por eso, según Kenner, fue casi imposible hacer predicciones precisas sobre el momento en que caería la ladera.

Qué aprendieron los científicos Para Kenner, el caso muestra los límites de los métodos habituales para predecir cuándo se producirá un derrumbe. Una de las conclusiones del estudio es que, en situaciones críticas, hay que prestar especial atención al efecto de sostén que pueden ejercer los depósitos de escombros al pie de una pared de roca.

El investigador señaló además que, ante una situación tan difícil de predecir, la evacuación a tiempo redujo el riesgo para la población.