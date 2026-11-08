La barrera de agua que falló
Una obra de ingeniería hidráulica que no cumplió con su función
En 1986, Países Bajos inauguró una de las mayores obras de ingeniería hidráulica del planeta. Su misión era impedir que el mar del Norte volviera a provocar una catástrofe nacional. Lo extraordinario es que sus ingenieros tuvieron que resolver un problema aparentemente contradictorio: construir una muralla gigantesca que dejara pasar el agua.
La Oosterscheldekering, situada en la provincia neerlandesa de Zelanda, tiene nueve kilómetros de longitud. Según informó Xataka, esta barrera de agua es una de las más impresionantes del mundo y fue diseñada para proteger a la población local de las inundaciones del mar del Norte.
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Sin embargo, lo que parece ser un logro técnico impresionante, es en realidad una obra que casi siempre está abierta. La Oosterscheldekering se abre y se cierra según las necesidades del tráfico marítico, lo que significa que en la mayoría de los casos, no cumple con su función principal de proteger a la población local.
Según explicó Xataka, este problema se debe a que la barrera tiene que dejar pasar el agua para permitir el tráfico marítico. Esto significa que en la mayoría de los casos, la barrera está abierta, lo que hace que su función de proteger a la población local sea prácticamente inútil.
La Oosterscheldekering es una obra de ingeniería hidráulica que es un ejemplo de la complejidad de la ingeniería. Los ingenieros que diseñaron la barrera tuvieron que resolver un problema aparentemente contradictorio: construir una muralla gigantesca que dejara pasar el agua. Esta es una lección importante para los ingenieros y arquitectos que diseñan obras de ingeniería hidráulica en el futuro.