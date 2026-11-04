Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Internacional

La Wikimedia Foundation busca salvarse de la oscuridad con un acuerdo de derechos de autor sobre la Inteligencia Artificial

La organización detrás del famoso proyecto Wikipedia busca encontrar un equilibrio entre el uso de la IA y los derechos de autor

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
Fuente: Gizmodo·04 de noviembre de 2026 a las 02:34 p. m.
La Wikimedia Foundation busca salvarse de la oscuridad con un acuerdo de derechos de autor sobre la Inteligencia Artificial
green and white braille typewriterFoto: Markus Winkler / Unsplash

Escribe

F
Federico DellosoPeriodista

La Wikimedia Foundation, la organización no gubernamental que administra el sitio web de información libre Wikipedia, ha estado enfrentando serias dificultades económicas en los últimos años. En un intento por encontrar una solución, la organización ha anunciado que está trabajando en un acuerdo con una empresa de tecnología para abordar los problemas de derechos de autor relacionados con la inteligencia artificial (IA).

Según informó Gizmodo, el acuerdo busca encontrar un equilibrio entre el uso de la IA y los derechos de autor. La idea es que la empresa de tecnología desarrollará herramientas que permitan a la Wikimedia Foundation utilizar la IA sin violar los derechos de autor de los autores originales.

Publicidad

Las mas leidas de Internacional

1

Un agujero negro se parte en dos: ¿la física está lista para una sorpresa?

4/11, 03:39 p. m.
Un agujero negro se parte en dos: ¿la física está lista para una sorpresa?
2

EE. UU. le pide a México, Brasil, Chile y Perú romper vínculos con Corea del Norte

17/08/2017, 12:00 a. m.
EE. UU. le pide a México, Brasil, Chile y Perú romper vínculos con Corea del Norte
3

“Argentina, allá vamos”: la frase del Papa que renovó la esperanza de los argentinos

22/10, 10:23 a. m.
“Argentina, allá vamos”: la frase del Papa que renovó la esperanza de los argentinos
4

Murió un pergaminense en Punta Cana tras chocar contra un camión mientras circulaba en moto

11/10, 09:35 p. m.
Murió un pergaminense en Punta Cana tras chocar contra un camión mientras circulaba en moto
5

El papa León XIV fue operado con éxito, pero le diagnosticaron cáncer de pulmón

13/10, 06:27 p. m.
El papa León XIV fue operado con éxito, pero le diagnosticaron cáncer de pulmón

El problema de los derechos de autor en la era de la IA es cada vez más complejo. Mientras que la IA puede procesar y analizar grandes cantidades de datos, también puede copiar y reproducir contenido original sin permiso. Esto ha llevado a que muchos expertos y organizaciones den aires de alarma sobre la posibilidad de que la IA termine siendo una amenaza para los derechos de autor.

La Wikimedia Foundation no es la única organización que busca abordar este problema. Otras empresas y organizaciones, como Google y Microsoft, también están trabajando en desarrollar herramientas y políticas para abordar los desafíos de los derechos de autor en la era de la IA.

Publicidad

El acuerdo entre la Wikimedia Foundation y la empresa de tecnología es solo un paso hacia adelante en la búsqueda de una solución. Sin embargo, si se logra, podría ser un importante paso hacia la creación de un equilibrio entre el uso de la IA y los derechos de autor.

La pregunta es si este acuerdo será suficiente para salvar a la Wikimedia Foundation de la oscuridad. Solo el tiempo lo dirá.

Publicidad

**El equilibrio entre la IA y los derechos de autor**

Seguí leyendo

San Antonio de Areco: La UNSAdA realizará una nueva edición de la Expo Campo Escuela con tecnología e innovación agropecuaria
Región

San Antonio de Areco: La UNSAdA realizará una nueva edición de la Expo Campo Escuela con tecnología e innovación agropecuaria

El acuerdo entre la Wikimedia Foundation y la empresa de tecnología busca encontrar un equilibrio entre el uso de la IA y los derechos de autor. La idea es que la empresa de tecnología desarrollará herramientas que permitan a la Wikimedia Foundation utilizar la IA sin violar los derechos de autor de los autores originales.

Publicidad

**La complejidad de los derechos de autor en la era de la IA**

El problema de los derechos de autor en la era de la IA es cada vez más complejo. Mientras que la IA puede procesar y analizar grandes cantidades de datos, también puede copiar y reproducir contenido original sin permiso.

Publicidad

**La búsqueda de una solución**

La Wikimedia Foundation no es la única organización que busca abordar este problema. Otras empresas y organizaciones, como Google y Microsoft, también están trabajando en desarrollar herramientas y políticas para abordar los desafíos de los derechos de autor en la era de la IA.

TecnologiaWikimediaderechos de autorIAequilibriosolucióninternet
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...

Galería de imágenes (2)