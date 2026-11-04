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Un equipo de científicos encontró un atajo teórico para dividir un agujero negro en dos más pequeños, desafiando las leyes de la física

La física de los agujeros negros sigue siendo un misterio para la comunidad científica. Aunque sabemos que dos agujeros negros pueden fusionarse para formar uno más grande, la pregunta sigue siendo si un gran agujero negro puede dividirse en dos más pequeños. Tradicionalmente, se ha pensado que no, ya que iría en contra de las leyes de la física. Sin embargo, un equipo de científicos de la Universidad Federico II de Nápoles, la Sorbona de París y la Universidad del Sur de Dinamarca ha encontrado un atajo teórico para lograr esto.

El estudio que revoluciona la física de los agujeros negros Según informó Xataka, el equipo de científicos ha desarrollado un modelo teórico que permite dividir un agujero negro en dos más pequeños. Este modelo se basa en la idea de que un agujero negro puede ser considerado como una estructura compuesta por dos regiones distintas: una región de singularidad y una región de espacio-tiempo. Según los científicos, si se puede encontrar una forma de separar estas dos regiones, se podría dividir el agujero negro en dos más pequeños. De acuerdo con la fuente, el estudio sugiere que la física de los agujeros negros podría dejar una rendija abierta para esta posibilidad.

¿Qué significa esto para la física de los agujeros negros? El estudio de los científicos desafía las leyes de la física tradicionales y abre una posible vía para entender mejor la estructura y el comportamiento de los agujeros negros. Si se puede demostrar que un agujero negro puede dividirse en dos más pequeños, esto tendría implicaciones significativas para nuestra comprensión de la física de los agujeros negros y la cosmología en general. Además, esto podría llevar a nuevos descubrimientos y avances en la investigación de la materia oscura y la energía oscura, dos de los misterios más grandes de la física moderna.