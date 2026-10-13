El papa León XIV fue operado con éxito, pero le diagnosticaron cáncer de pulmón

> El papa León XIV fue operado con éxito, pero le diagnosticaron cáncer de pulmón

Internacional

El Vaticano confirmó que el Pontífice, de 71 años, fue intervenido este martes en el hospital Gemelli de Roma para extirparle un tumor maligno. La cirugía se desarrolló sin complicaciones y permanecerá internado durante aproximadamente una semana.

El Papa León XIV fue sometido este martes a una intervención quirúrgica en el hospital Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho tras confirmar la presencia de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que había sido sospechado durante los estudios previos.

Según el parte médico difundido por el Vaticano, la operación se realizó mediante una técnica de cirugía videoasistida y concluyó exitosamente, sin complicaciones. La intervención propiamente dicha duró aproximadamente 90 minutos, mientras que el Pontífice permaneció unas tres horas en el quirófano.

Después del procedimiento, León XIV despertó con normalidad y, tras un período de observación, regresó a su habitación del hospital.

El Papa, de 71 años, había anunciado el domingo que los médicos detectaron un pequeño nódulo pulmonar durante controles de rutina. En aquella oportunidad explicó que la lesión había sido descubierta en una etapa temprana y se encontraba localizada, por lo que los especialistas recomendaron su extirpación.

Aunque la cirugía fue considerada exitosa, todavía restan estudios para determinar las características y el alcance de la enfermedad, así como la eventual necesidad de tratamientos complementarios.

La Santa Sede informó que el Pontífice permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana y suspendió sus actividades públicas hasta el 20 de octubre.

La situación también genera interrogantes sobre su viaje apostólico previsto para noviembre a Sudamérica, que incluye una visita a la Argentina. Por el momento, no se anunció oficialmente ninguna modificación del itinerario y su realización dependerá de la evolución de la recuperación.