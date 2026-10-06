> Comienza la selección de voluntarios para la visita del Papa: ¿Habrá participación pergaminense?

Pergamino

Más de 20 mil personas se preinscribieron para colaborar en la organización de la visita del Papa León XIV a la Argentina. Entre los postulantes aparece una joven de Pergamino.

La convocatoria para formar parte del voluntariado que colaborará durante la visita del Papa León XIV a la Argentina cerró el lunes con una cifra que sorprendió a la propia organización: más de 20 mil personas se preinscribieron en apenas cuatro semanas.

La propuesta, impulsada en el marco de la organización de la visita papal prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, contempla la participación de voluntarios en los distintos escenarios que formarán parte de la gira: Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Entre esos miles de postulantes hay una joven pergaminense. Guadalupe, vinculada a los grupos de jóvenes católicos de Pergamino y participante habitual de las diferentes actividades de la Iglesia local, decidió dar un paso adelante y anotarse para colaborar en este acontecimiento que movilizará a millones de personas.

Ahora, la expectativa está puesta en la respuesta que recibirá. Su preinscripción fue realizada y deberá esperar el proceso de evaluación para saber finalmente si podrá formar parte del operativo.

Servicio, compromiso y una experiencia única Desde la Conferencia Episcopal Argentina destacaron el sentido que tendrá la tarea de quienes sean seleccionados como voluntarios, más allá del lugar específico que ocupen durante las jornadas de la visita.

La convocatoria fue presentada como una oportunidad para ponerse al servicio de la Iglesia y colaborar en la organización de un acontecimiento de enorme relevancia para el país.

En ese sentido, desde la Iglesia remarcaron que ser voluntario implica asumir una misión basada en el servicio, la responsabilidad, la humildad y la disponibilidad. Cada función tendrá su importancia, con el objetivo de facilitar la participación de las miles de personas que se movilizarán para encontrarse con el Santo Padre.

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La magnitud del acontecimiento explica, en buena medida, la necesidad de contar con un amplio equipo de colaboradores. El Gobierno nacional estimó que alrededor de siete millones de personas podrían movilizarse durante la visita de León XIV.

La expectativa de Pergamino Para Guadalupe, la inscripción representa mucho más que la posibilidad de colaborar en un evento multitudinario. Su participación en los grupos juveniles católicos de Pergamino y su presencia en distintas actividades de la comunidad de fe la llevaron a interesarse por esta convocatoria.

Ahora resta conocer si finalmente será seleccionada. Los miles de postulantes serán evaluados por las autoridades eclesiásticas y también estarán sujetos a controles por parte de las fuerzas de seguridad.

Por eso, por el momento, la pregunta permanece abierta: ¿Habrá una pergaminense entre los voluntarios que estarán al servicio de la visita de León XIV?