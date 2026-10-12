Murió un pergaminense en Punta Cana tras chocar contra un camión mientras circulaba en moto

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El siniestro vial ocurrió el viernes por la tarde en la localidad de Verón; oriundo de Pergamino, Robert Farías García vivía desde hacía 10 años en el distrito de Bávaro junto a su esposa y otros familiares

Robert Farías García, un argentino de 30 años que residía en Punta Cana, República Dominicana, murió tras impactar contra un camión mientras circulaba en moto. El accidente ocurrió el viernes por la tarde sobre el boulevard Frank Rainieri, cerca de la intersección con la calle Domingo Maíz, en la localidad de Verón. Oriundo de Pergamino, García vivía desde hacía 10 años en el distrito de Bávaro junto a su esposa y otros familiares.

Según consignaron medios locales, el hombre avanzaba por su carril y se dirigía a entregar un trabajo cuando, presuntamente, el camión realizó un giro inesperado y lo embistió. Tras el impacto, el conductor habría continuado la marcha y pasado por encima de la víctima antes de escapar en dirección a la zona de La Mina.

Tras el fatal desenlace, y en las últimas horas, la pareja de García se pronunció en la red social Facebook respecto de lo ocurrido. A través de una serie de posteos desde la cuenta del fallecido, solicitó ayuda tanto a las autoridades como a internautas de todas partes del mundo para identificar al conductor del camión.

Robert Farías García, un argentino de 30 años que residía en Punta Cana, República Dominicana, murió tras impactar contra un camión mientras circulaba en moto — LA OPINION En una de las publicaciones, que se titula “Justicia por Robert, ayudanos a encontrar al responsable”, comienza por precisar: “Hoy nuestra familia y nuestros amigos seguimos atravesando uno de los momentos más dolorosos de nuestras vidas. Nos arrebataron a Robert, una persona llena de sueños, de vida y de amor por los suyos. Su partida ha dejado un vacío inmenso en el corazón de quienes tuvimos la dicha de conocerlo y amarlo”.

“En este momento, estamos buscando información que nos ayude a dar con el paradero del responsable de este hecho. Necesitamos la colaboración de todos. Si alguien vio lo ocurrido, tiene información relevante o conoce algún dato que pueda contribuir a la investigación, le pedimos que se comunique con la familia o con las autoridades correspondientes”, detalla a continuación.

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Robert Farías García, un argentino de 30 años que residía en Punta Cana, República Dominicana, murió tras impactar contra un camión mientras circulaba en moto — LA OPINION Y concluye: “Por favor, compartan esta publicación. Cada difusión puede ayudar a que la información llegue a las personas indicadas. Queremos respuestas, queremos esclarecer los hechos y queremos justicia por Robert”.

Producto del cuantioso número de mensajes recibidos tras la tragedia, su pareja agradeció en un segundo posteo el cariño que les hicieron llegar “en un momento en el que el corazón está roto”. “Quiero agradecer de todo corazón a cada persona que me ha escrito, que ha estado pendiente de mí y de nuestra familia, que nos ha acompañado, nos ha brindado palabras de consuelo y nos ha hecho sentir que no estamos solos”, destacó.

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Reconoció que “no existen palabras suficientes para expresar lo que significa recibir tanto cariño en un momento en el que el corazón está roto”. “Gracias por cada mensaje, cada oración, cada llamada y cada muestra de solidaridad. Los llevo en mi corazón y agradezco profundamente que estén acompañándonos”, acotó.