De Jurassic Park a brillar en Peaky Blinders: la larga trayectoria de Sam Neill

> De Jurassic Park a brillar en Peaky Blinders: la larga trayectoria de Sam Neill

Internacional

El actor neozelandés falleció de “forma repentina e inesperada”. La noticia la confirmó su familia a través de un comunicado.

13 de julio de 2026 a las 11:29 a. m.

13 de julio de 2026 a las 11:29 a. m.

Hollywood despide al actor neozelandés Sam Neill, una de sus figuras más recordadas y que marcaron una generación con su participación en la clásica película Jurassic Park, a sus 78 años.

La noticia fue confirmada este lunes por sus familiares a través de un comunicado oficial, donde detallaron que el deceso del intérprete, conocido por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park, se produjo en Australia de forma "repentina e inesperada".

"Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", expresaron sus allegados en el escrito difundido en redes.

La carrera de Sam Neill Nacido en Irlanda pero naturalizado en Nueva Zelanda, el actor, cuyo nombre real es Nigel John Dermot Neill, comenzó a llamarse "Sam" a los 12 años porque en su escuela había demasiados compañeros con el mismo nombre de pila.

Tras abandonar la carrera de Derecho, apostó por seguir su pasión por la actuación en producciones de la Universidad de Canterbury. Luego, se integró como actor profesional a Downstage Theatre.

Su carrera despegó con Sleeping Dogs (1977), un film neozelandés que llegó a los Estados Unidos, luego participó de proyectos como My Brilliant Career (1979), Omen III (1981), Possession (1981), Evil Angels (A Cry in the Dark) (1988) y The Hunt for Red October (1990).

Finalmente, la fama mundial llegó de la mano de dos títulos galardonados que se estrenaron en los años 90: la película dirigida por Jane Campion, The Piano, ganadora del Oscar y el clásico infantil Jurassic Park, de Steven Spielberg, donde interpretó al Dr Alan Grant.

En televisión, Sam Neill es recordado por su rol en Peaky Blinders como el mayor Chester Campbell, el implacable inspector jefe enviado a Birmingham por el mismísimo Winston Churchill. Su rol era limpiar las calles de los mafiosos, funcionando como el enemigo perfecto para los Peaky Blinders.