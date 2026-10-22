> “Argentina, allá vamos”: la frase del Papa que renovó la esperanza de los argentinos

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En su regreso a las audiencias públicas, el papa León XIV sorprendió a una pareja de recién casados de Santa Fe con una frase que despertó emoción y expectativas sobre su posible visita al país. La expresión cobra un significado especial en medio de la incertidumbre por su viaje a América Latina .

Hay palabras que, aun siendo breves, tienen la capacidad de despertar una enorme ilusión. Y eso fue lo que ocurrió este miércoles en el Vaticano, cuando el papa León XIV se encontró con una pareja de recién casados argentinos y, al reconocer su nacionalidad, pronunció una frase que rápidamente despertó emoción entre los fieles: “Argentina, allá vamos”.

La expresión del Santo Padre resonó con una fuerza especial en un momento en el que miles de argentinos esperan novedades sobre una posible visita papal al país. Aunque persisten las dudas sobre cuándo y bajo qué condiciones podría concretarse el viaje que también incluiría a Uruguay y Perú, sus palabras volvieron a alimentar la esperanza de quienes sueñan con recibirlo en suelo argentino.

El encuentro tuvo lugar en la plaza de San Pedro, después de la audiencia general, cuando León XIV salió a saludar a los fieles que se habían acercado para verlo. Entre ellos estaban Juan Martín Fontana y Ornella Bontorín, dos santafesinos que viajaron a Italia para celebrar su luna de miel y tuvieron la oportunidad de encontrarse cara a cara con el Pontífice.

Un encuentro inesperado Los jóvenes participaron de la tradicional bendición Sposi Novelli, una instancia especial destinada a los recién casados que asisten a las audiencias papales y esperan al Santo Padre en un sector reservado de la plaza.

En ese contexto, León XIV se acercó a saludarlos y les preguntó de dónde eran. Cuando escuchó que venían de Argentina, Fontana le transmitió que el país lo esperaba. La respuesta del Papa fue tan breve como significativa: “Argentina, allá vamos”.

La escena quedó registrada en un video que difundió el medio santafesino AIRE y pronto adquirió una dimensión que trascendió el recuerdo íntimo de los recién casados. Para muchos argentinos, el intercambio fue una señal alentadora, una pequeña ventana de cercanía con un Pontífice cuya eventual llegada al país despierta una profunda expectativa.

Al recordar el momento, la pareja también compartió una imagen que acompañó la emoción del encuentro. Según contaron al medio santafesino, mientras aguardaban la llegada del Papa llovía intensamente, pero cuando apareció, el cielo se despejó y salió el sol.

Una anécdota sencilla, de esas que quedan guardadas para siempre en la memoria de quienes las viven, terminó sumando un matiz especial a una jornada que los jóvenes difícilmente olvidarán.

La salud del Papa, otra noticia que trae alivio La emoción por el encuentro con los argentinos coincidió con una noticia alentadora sobre la salud de León XIV. Los resultados definitivos de los estudios realizados después de la intervención quirúrgica confirmaron que el tumor extirpado de su pulmón derecho correspondía a un adenocarcinoma pulmonar localizado y que no será necesario aplicar un tratamiento adicional.

La información fue comunicada por los profesionales que participaron de su atención, a través de un documento firmado por Luigi Carbone, director de Sanidad e Higiene del Vaticano, y Stefano Margaritora, el cirujano que llevó adelante la operación. Los resultados incluyeron los análisis histológicos y los estudios de biología molecular efectuados sobre el tejido extraído durante la intervención.

El procedimiento, realizado el martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho. Días después, el Pontífice recibió el alta médica y comenzó a transitar la recuperación posoperatoria.

La confirmación de que no necesitará un tratamiento adicional representa un motivo de alivio para la comunidad católica, que siguió con preocupación las noticias sobre su salud y acompañó al Santo Padre con sus oraciones.

Sin embargo, la evolución favorable no significa que se haya confirmado una fecha para su viaje a América Latina. La posibilidad de una visita a Argentina, Uruguay y Perú continúa rodeada de incertidumbre y cualquier definición dependerá de los anuncios oficiales y de las condiciones que permitan concretarla.

Un Papa que agradece El regreso de León XIV a las audiencias públicas también estuvo marcado por un mensaje de gratitud. Al dirigirse a los presentes en la plaza de San Pedro, el Papa agradeció a quienes rezaron por su recuperación y lo acompañaron durante los días de internación y convalecencia.

“Lo primero que quiero decirles es ¡gracias! Gracias por el apoyo de sus oraciones”, expresó. Luego invitó a renovar la confianza en la bondad y la misericordia de Dios.

Durante la catequesis, el Pontífice retomó sus reflexiones sobre la Constitución pastoral Gaudium et spes, del Concilio Vaticano II, y dedicó parte de su mensaje al matrimonio y la familia. Habló de la fidelidad, la unidad de los esposos y la importancia de un amor que no se limita a la atracción, sino que se manifiesta también en la ternura y en los gestos cotidianos.

Sus palabras encontraron un marco especial en la presencia de los recién casados que participaron de la bendición papal, entre ellos Fontana y Bontorín, quienes llegaron desde Santa Fe para celebrar su luna de miel y terminaron protagonizando un encuentro que rápidamente despertó interés en su país.

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La esperanza de recibirlo en Argentina “Argentina, allá vamos”. La frase quedó resonando mucho más allá de la plaza de San Pedro. En un país que aguarda noticias sobre una posible visita papal, esas palabras representan un motivo de ilusión, aunque todavía no constituyen una confirmación oficial del viaje.

La expectativa tiene una dimensión particular por el vínculo de cercanía que los argentinos sienten con el Vaticano y por el deseo de compartir una celebración de fe con el Santo Padre. Por eso, el breve intercambio con dos jóvenes santafesinos adquirió un valor especial: en medio de las preguntas y las especulaciones, el Papa mencionó a la Argentina y dejó una expresión que muchos recibieron con una sonrisa y renovada esperanza.

A esa emoción se suma ahora la noticia alentadora sobre su recuperación. Con el alta médica ya recibida y sin necesidad de un tratamiento adicional según los resultados informados, León XIV continúa su recuperación y retoma gradualmente sus actividades públicas.

Por el momento, no hay certezas sobre cuándo llegará a América Latina. Pero las palabras que pronunció ante aquellos recién casados ya forman parte de una escena que muchos argentinos guardarán con cariño.