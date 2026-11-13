> Sin fiebre propia: así usan el calor del ambiente los anfibios y reptiles para combatir infecciones

Internacional

Un análisis de 47 estudios encontró que la respuesta es más intensa en especies de lugares con grandes cambios de temperatura entre el día y la noche.

Cuando se infectan, muchos anfibios y reptiles buscan lugares más cálidos para elevar su temperatura corporal, un comportamiento conocido como fiebre conductual. Un análisis de 47 estudios realizado por investigadores brasileños encontró que esa respuesta es más fuerte en las especies que viven en ambientes con mayores diferencias de temperatura entre el día y la noche.

Qué es la fiebre conductual En los mamíferos y las aves, la fiebre se genera dentro del cuerpo: el organismo produce y retiene calor para elevar su temperatura, lo que mejora la respuesta inmunitaria y dificulta la multiplicación de los microorganismos.

Los anfibios y los reptiles, en cambio, producen poco calor propio y lo retienen con dificultad. Por eso, cuando se infectan, la señal de alarma del sistema inmunitario no se traduce en producción de calor, sino en un cambio de conducta: los animales se desplazan hacia lugares más cálidos. Ese comportamiento se conoce como fiebre conductual y fue documentado por primera vez en la década de 1970.

Qué analizaron los investigadores El trabajo fue realizado por un equipo de la Universidad de São Paulo y de la Universidad Estatal Paulista, en Brasil, encabezado por el biólogo Danilo Giacometti. Se publicó el 4 de noviembre en la revista Proceedings of the Royal Society B.

Los investigadores reunieron 47 estudios publicados entre las décadas de 1970 y 2020, con 101 mediciones de 49 especies de anfibios y reptiles. En cada caso compararon la temperatura corporal de animales sanos y de animales infectados. Para los ejemplares capturados en la naturaleza, cruzaron esos datos con información climática de alta resolución del lugar donde vivían.

Los resultados El análisis confirmó que la fiebre conductual es una respuesta extendida en anfibios y reptiles, aunque su intensidad varía mucho según la especie y el contexto.

El factor que mejor explicó esas diferencias fue la variación diaria de temperatura del lugar de origen. Las especies que viven en ambientes con mayores diferencias entre el día y la noche elevaron más su temperatura al infectarse: por cada grado de diferencia promedio entre la máxima y la mínima diarias, el aumento de temperatura corporal fue de unos 0,45 grados más.

Seguí leyendo Economía y Agro Apuesta millonaria de Bill Gates para revolucionar la ganadería

Según los autores, esas especies están más acostumbradas a moverse en un paisaje con temperaturas variadas, por lo que alcanzar temperaturas de fiebre les resulta menos costoso.

Hubo además dos resultados que los investigadores no esperaban. Los anfibios mostraron una fiebre conductual más fuerte que los reptiles, aunque el equipo había previsto lo contrario. Entre las explicaciones posibles, mencionaron las diferencias en las condiciones de laboratorio y que muchos reptiles ya viven cerca de la temperatura óptima para su sistema inmunitario. También encontraron que las infecciones bacterianas provocaron aumentos de temperatura claros, mientras que en las causadas por hongos y virus la respuesta no fue concluyente.

Qué tiene que ver el cambio climático Los autores advierten que la fiebre conductual depende de que los animales tengan a su alcance lugares con temperaturas distintas, como zonas al sol y a la sombra. El cambio climático y las transformaciones del paisaje, como la pérdida de cobertura vegetal, pueden volver más homogéneas las temperaturas a escala local.

Seguí leyendo Política El Gobierno extendió por un año la emergencia por incendios forestales

En ese escenario, según el estudio, las especies podrían perder la posibilidad de usar el calor como defensa aunque su organismo conserve intacta la capacidad de generar la señal de fiebre. Los investigadores recuerdan un experimento de 1978 en el que lagartos infectados morían cuando se les impedía elevar su temperatura.