San Pedro: Campaña contra el dengue, avanzan la vacunación y los operativos en distintos puntos de la ciudad

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La Secretaría de Salud de San Pedro continúa con la aplicación de primeras y segundas dosis contra el dengue en CAPS, instituciones educativas y dependencias de Prefectura.

La Secretaría de Salud de San Pedro mantiene los operativos de vacunación contra el dengue en distintos puntos del distrito, con la aplicación de primeras y segundas dosis. Las jornadas alcanzaron centros de salud, una institución educativa y dependencias de la Prefectura Naval Argentina, como parte de las acciones de prevención.

Continúa la vacunación contra el dengue en San Pedro Los operativos son coordinados por el equipo sanitario municipal, encabezado por la referente del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), doctora Silvana Morales, quien participa del despliegue territorial destinado a ampliar la cobertura de vacunación.

En las últimas jornadas, las tareas se desarrollaron en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Vuelta de Obligado y en el CAPS Canaletas, dos puntos incorporados al esquema de trabajo para facilitar el acceso de la población a la inmunización.

La estrategia contempla tanto la colocación de primeras dosis como la continuidad de los esquemas iniciados previamente, con el objetivo de avanzar en la cobertura prevista por la campaña sanitaria.

Los operativos también llegaron a instituciones de San Pedro Además de los centros de atención primaria, la campaña contra el dengue extendió sus acciones a otros espacios del distrito. En ese marco, se realizaron jornadas de vacunación en el Colegio San Francisco.

El despliegue también incluyó un operativo destinado a integrantes de la Prefectura Naval Argentina. De esta manera, el área de Salud municipal busca acercar la vacunación a diferentes sectores e instituciones, evitando concentrar las acciones exclusivamente en los centros sanitarios.

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La modalidad territorial permite organizar jornadas específicas de acuerdo con las necesidades de cada espacio y continuar ampliando el alcance de las medidas preventivas frente al dengue.

Salud insiste en completar los esquemas de vacunación Desde la Secretaría de Salud remarcaron la importancia de completar los esquemas de vacunación correspondientes. La continuidad entre la primera y segunda dosis forma parte de las recomendaciones sanitarias vinculadas con la campaña de inmunización.

Los operativos forman parte de las acciones preventivas que el municipio lleva adelante ante una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Además de la vacunación, las medidas de prevención incluyen evitar la acumulación de agua en recipientes y mantener limpios los espacios donde pueda desarrollarse el mosquito.