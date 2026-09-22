San Pedro tiene la defensa de mastodonte más larga y mejor preservada de Sudamérica

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El Museo Paleontológico de San Pedro recuperó una defensa de Notiomastodon platensis de 2,34 metros, hallada en Bajo del Tala.

Un hallazgo realizado en la Estancia El Silencio, en la zona de Bajo del Tala, partido de San Pedro, permitió recuperar una defensa completa de Notiomastodon platensis, una especie de mastodonte que habitó la región durante el Pleistoceno. Con 2,34 metros de longitud sobre su curvatura externa, la pieza se convirtió en la más larga documentada hasta ahora en Sudamérica.

Un hallazgo paleontológico de relevancia internacional El descubrimiento fue anunciado por el Grupo Conservacionista de Fósiles del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres” de San Pedro y representa un nuevo hito para la paleontología de la región. La defensa fue localizada en un estrato de barrancas sedimentarias cuya antigüedad se estima en unos 500.000 años, correspondiente al Pleistoceno medio a superior.

Las primeras tareas de detección estuvieron a cargo de José Luis Aguilar, Walter Parra y Alexis Celié. Luego se incorporaron investigadores y colaboradores locales, además de especialistas vinculados con la Universidad Nacional de Rosario, que participaron de las distintas etapas relacionadas con la recuperación y el estudio del material.

La pieza corresponde a un animal perteneciente al grupo de los grandes proboscídeos prehistóricos que habitaron el actual territorio bonaerense. Su conservación permitió realizar mediciones precisas y establecer comparaciones con otros ejemplares conocidos de la misma especie.

El fósil presenta un diámetro basal cercano a los 20 centímetros y alcanza un desarrollo longitudinal de 2,34 metros medido sobre su curvatura externa. Estas dimensiones la ubican por encima de registros históricos y de ejemplares que hasta ahora habían establecido marcas dentro de la colección paleontológica.

La defensa de mastodonte que superó dos récords históricos La longitud registrada supera el antecedente de 2,05 metros citado por Florentino Ameghino en 1876. También deja atrás el récord que el propio Museo Paleontológico de San Pedro conservaba desde 2006, correspondiente a una defensa de 2,26 metros estudiada y publicada por los investigadores Prado y Alberdi.

De esta manera, el nuevo ejemplar agrega ocho centímetros al registro que durante dos décadas permaneció como referencia continental dentro de la institución sampedrina. La diferencia puede parecer pequeña en términos absolutos, pero adquiere especial relevancia cuando se trata de restos fósiles de grandes mamíferos y de ejemplares completos que permiten establecer comparaciones morfológicas.

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El estado de conservación constituye además uno de los aspectos destacados del hallazgo. La preservación de una defensa de estas dimensiones permite obtener información sobre las características anatómicas de los mastodontes y aporta nuevos elementos para comprender cómo eran estos animales que formaron parte de los ecosistemas prehistóricos de la región.

El descubrimiento también vuelve a poner en valor el trabajo sostenido durante años por el Grupo Conservacionista de Fósiles y el Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres”, que cuentan con una extensa trayectoria en la identificación, recuperación y preservación de patrimonio paleontológico de San Pedro.

San Pedro vuelve a ocupar un lugar central en la paleontología Luego del hallazgo, los especialistas realizaron una revisión de antecedentes y bibliografía científica de distintos países sudamericanos. La búsqueda incluyó registros de Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, con el objetivo de determinar si existían ejemplares oficiales de Notiomastodon platensis que igualaran o superaran las dimensiones de la defensa encontrada en San Pedro.

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De acuerdo con la investigación realizada por los especialistas, no fueron identificados antecedentes oficiales que superen los 2,34 metros de longitud para esta especie. Por ese motivo, la pieza recuperada en Bajo del Tala pasó a ser considerada la defensa más larga documentada hasta el momento en Sudamérica.

El hallazgo suma así un nuevo capítulo al patrimonio paleontológico sampedrino y refuerza la importancia de las barrancas y depósitos sedimentarios del partido como reservorios de información sobre la fauna que habitó la región durante la prehistoria.