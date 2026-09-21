San Pedro: Náutico U15 es campeón provincial tras una campaña invicta de 21 partidos

Región

El equipo sampedrino venció 66-48 a Peñarol de Mar del Plata en Zárate y se consagró campeón de la Liga Provincial U15.

La categoría U15 de Náutico San Pedro coronó una campaña extraordinaria al consagrarse campeona de la Liga Provincial de Basquetbol de la Federación Bonaerense. En el Final Four disputado en Zárate, el equipo sampedrino superó con autoridad a Peñarol de Mar del Plata por 66-48 y cerró una temporada con 21 partidos sin derrotas.

Náutico San Pedro se consagró campeón provincial U15 El conjunto dirigido por Augusto Carugati, con Samuel Panatteri y Juani Gastellu como asistentes, llegó al tramo decisivo después de una campaña que lo había instalado entre los mejores equipos de la provincia de Buenos Aires.

La definición tuvo como escenario a Zárate y reunió a cuatro de los principales protagonistas de la competencia. Náutico volvió a mostrar su fortaleza colectiva y terminó imponiéndose en el partido decisivo frente a Peñarol de Mar del Plata, uno de los clubes con mayor tradición del básquet argentino.

El triunfo por 66-48 le permitió al equipo sampedrino alcanzar el título que había quedado cerca una semana antes, cuando no pudo consagrarse como local en la instancia del Federal.

Una campaña perfecta y triunfos ante grandes rivales El recorrido de Náutico U15 fue prácticamente inmejorable: acumuló 21 partidos sin derrotas y logró imponerse nuevamente ante rivales que habían marcado buena parte de su competencia durante el año.

En el Final Four, el equipo sampedrino derrotó por tercera vez en la temporada a Bahiense del Norte, que terminó como subcampeón. También superó al local Náutico Zárate, rival al que enfrentó durante los últimos dos años, y finalmente consiguió el triunfo decisivo frente a Peñarol.

La consagración confirmó así el lugar de Náutico entre los mejores equipos juveniles de la provincia y le permitió quedar entre los cuatro mejores conjuntos del país en su categoría.

Seguí leyendo Región San Pedro registró 81 accidentes en avenidas y rutas entre enero y agosto

El valor del juego colectivo en la consagración Más allá de los resultados, el campeonato también representa el trabajo de un grupo que logró consolidarse alrededor de una idea de juego colectivo. El cuerpo técnico apostó por transformar a un conjunto de buenos jugadores en un equipo capaz de complementarse y competir contra los principales exponentes de la categoría.

El plantel campeón estuvo integrado por Valentino Caffaratti, Ignacio Caffaratti, Ignacio Tettamanti, Valentino Morresi, Rafael Marzoratti, Mateo Marelli Bona, Nicanor Atrip, Juan Pablo Cejas Orozco, Gregorio Hernando Insúa, Simón Aguado, Felipe Sagrera, Sebastián Rey, Bruno Stringhini, Francisco González, José Podestá, Mateo Mastrobernardino, Juan Simón Krebs, Milo Salustio, Augusto Rey y Francisco Acevedo.

Al cuerpo de entrenadores encabezado por Carugati se sumaron la preparación física de Maximiliano Aldama y el trabajo del utilero José Abaca, integrantes de un equipo que acompañó el recorrido de una generación que ya dejó una marca importante en el básquet de San Pedro.

Náutico U15, campeón provincial

Plantel: Valentino Caffaratti, Ignacio Caffaratti, Ignacio Tettamanti, Valentino Morresi, Rafael Marzoratti, Mateo Marelli Bona, Nicanor Atrip, Juan Pablo Cejas Orozco, Gregorio Hernando Insúa, Simón Aguado, Felipe Sagrera, Sebastián Rey, Bruno Stringhini, Francisco González, José Podestá, Mateo Mastrobernardino, Juan Simón Krebs, Milo Salustio, Augusto Rey y Francisco Acevedo.