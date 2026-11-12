Baradero: el Centro de Formación Laboral Nº 401 realizará su primera feria institucional

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La muestra se desarrollará este jueves 12 de noviembre en la sede de Saavedra 1628. Habrá una exposición de los trabajos realizados durante el año y una oportunidad para conocer la oferta de formación en oficios.

En la ciudad de Baradero, el Centro de Formación Laboral (CFL) Nº 401 llevará adelante este jueves su primera feria institucional, una propuesta abierta a toda la comunidad que permitirá conocer las actividades, los aprendizajes y las producciones desarrolladas por estudiantes e instructores a lo largo del año. La jornada se realizará de 18:00 a 22:00 en la sede ubicada en Saavedra 1628.

La iniciativa representa un paso importante para la institución, que busca mostrar el trabajo educativo que se desarrolla en sus aulas y fortalecer el vínculo con los vecinos. La directora del establecimiento, Cecilia Farías, y la instructora Camila Mindurry visitaron los estudios de Tú Radio para brindar detalles de la actividad e invitar a la comunidad a participar.

La primera feria institucional del CFL Nº 401 Durante la entrevista, las referentes explicaron que la propuesta nació con el objetivo de compartir con la comunidad una parte del trabajo que se realiza diariamente en el establecimiento. La feria será un espacio para exhibir los resultados de los distintos procesos de aprendizaje y poner en valor la formación que reciben quienes asisten a los cursos.

"Es nuestra primera feria institucional; se trata de demostrar. Creemos que la escuela cumple un rol fundamental dentro de la sociedad, es un espacio donde vamos a aprender, donde enseñamos y debemos demostrar lo que se trabajó durante todo el año", expresaron Farías y Mindurry.

En ese sentido, destacaron que la exposición no estará centrada solamente en mostrar producciones, sino también en dar a conocer el funcionamiento de una institución educativa que tiene un papel importante en la capacitación laboral y en la generación de nuevas oportunidades para personas de distintas edades.

La actividad permitirá que quienes se acerquen puedan interiorizarse sobre las propuestas de formación, conocer las experiencias de los estudiantes y observar de cerca el resultado de los conocimientos adquiridos durante el ciclo lectivo.

Del reconocimiento como Escuela 20 a la identidad del CFL 401 Otro de los aspectos que destacaron durante la entrevista fue el crecimiento de la institución y el proceso de consolidación de su nueva identidad. Durante muchos años, el establecimiento fue conocido por los vecinos como la Escuela 20, una denominación que todavía permanece en el recuerdo de buena parte de la comunidad.

Sin embargo, actualmente funciona bajo el nombre de Centro de Formación Laboral Nº 401, una identidad que refleja su orientación educativa y su tarea vinculada con la enseñanza de diferentes oficios.

Las autoridades consideran importante que la comunidad pueda reconocer esta transformación y conocer las características actuales de la institución. En ese marco, la primera feria también funcionará como una oportunidad para acercar el CFL a quienes todavía no conocen su propuesta o mantienen una referencia vinculada con su antigua denominación.

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La intención es mostrar una institución que continúa creciendo, ampliando sus posibilidades de capacitación y ofreciendo herramientas concretas para quienes buscan aprender una actividad, desarrollar nuevas habilidades o mejorar sus perspectivas de inserción laboral.

Una oferta de oficios abierta a toda la comunidad La formación en oficios constituye uno de los ejes centrales del trabajo del Centro de Formación Laboral Nº 401. Desde la institución remarcaron la importancia de contar con una oferta renovada y amplia, destinada a brindar conocimientos prácticos que puedan convertirse en herramientas para el desarrollo personal y laboral.

En ese contexto, la feria será una vidriera para mostrar la diversidad de propuestas educativas y el trabajo que realizan tanto los estudiantes como los instructores. También permitirá que los vecinos se acerquen, consulten y conozcan las posibilidades que ofrece el establecimiento.

La formación profesional cumple un papel fundamental en un contexto en el que la capacitación y la adquisición de nuevas habilidades resultan cada vez más importantes para acceder a oportunidades laborales o desarrollar emprendimientos propios.

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Por eso, desde el CFL Nº 401 consideran que abrir las puertas de la institución y compartir lo realizado durante el año es una manera de fortalecer su presencia en la comunidad y poner en valor la educación como herramienta de crecimiento.

La convocatoria es para este jueves 12 de noviembre, de 18:00 a 22:00, en Saavedra 1628. La primera feria institucional será una oportunidad para conocer el presente del establecimiento, descubrir su propuesta educativa y acompañar el trabajo de quienes forman parte de la institución.