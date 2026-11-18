> San Pedro: productores denuncian que el 95% de los delitos rurales sigue sin resolverse

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La Sociedad Rural relevó 41 denuncias por delitos rurales entre mayo de 2025 y noviembre de 2026. Apenas dos casos fueron esclarecidos y reclamaron más recursos para reforzar la prevención policial.

La inseguridad rural vuelve a generar preocupación en San Pedro. La Sociedad Rural del distrito presentó un relevamiento que expone el bajo nivel de esclarecimiento de los delitos cometidos en establecimientos agropecuarios: de 41 denuncias registradas en poco más de un año, solamente dos tuvieron resolución, mientras que el resto permanece sin respuestas.

San Pedro: 41 denuncias por delitos rurales y apenas dos casos esclarecidos De acuerdo con el informe elaborado por la Sociedad Rural de San Pedro, entre el 5 de mayo de 2025 y el 7 de noviembre de 2026 se registraron 41 denuncias por hechos delictivos en zonas rurales. Del total, 23 correspondieron a casos de abigeato y las otras 18 estuvieron vinculadas con diferentes modalidades de robo y daños.

La entidad precisó que solamente dos episodios fueron esclarecidos, lo que representa un índice de resolución del 4,9%. En consecuencia, el 95,1% de las denuncias continúa sin resolverse.

Desde la institución también advirtieron que los números podrían ser todavía mayores, debido a que existen numerosos hechos que no llegan a las autoridades. Según señalaron, el temor, el cansancio y la frustración ante la falta de respuestas llevan a muchos productores a no formalizar las denuncias.

La problemática abarca distintas situaciones que afectan a quienes trabajan en el campo: robo de animales, herramientas e insumos, destrucción de montes frutales y cultivos, daños deliberados, amenazas y episodios de violencia contra productores y trabajadores rurales. Entre los casos mencionados también aparecen hechos como el robo de plantines de frutales.

Falta de recursos policiales y dificultades en las investigaciones El tesorero y expresidente de la Sociedad Rural sampedrina, Raúl Victores, se refirió a las dificultades que atraviesa el sector y señaló que existe una combinación de factores que contribuyen al escenario de inseguridad.

Entre los principales problemas mencionó las deficiencias de infraestructura y equipamiento de los Comandos de Prevención Rural (CPR), que en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires trabajan con limitaciones en materia de logística, móviles y recursos materiales.

Victores también hizo referencia a las dificultades del sistema judicial, que atribuyó a la sobrecarga de trabajo, aunque cuestionó que esa situación termine prolongando la falta de respuestas ante los hechos denunciados.

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En ese sentido, sostuvo que en algunos episodios existen elementos que permitirían avanzar en las investigaciones, como filmaciones y datos sobre los presuntos responsables, pero que, aun así, los resultados siguen siendo insuficientes.

"Nos han robado lo más importante, que es la tranquilidad de poder vivir en el campo y estar y producir libremente", expresó el dirigente rural al describir el impacto que tiene la inseguridad sobre las familias y los trabajadores del sector.

El reclamo de los productores para reforzar la seguridad rural Frente a este panorama, la Sociedad Rural de San Pedro reclamó medidas concretas para mejorar las condiciones de seguridad en el ámbito rural. Entre los principales pedidos incluyó el fortalecimiento de la prevención, una mayor presencia policial y la incorporación de recursos humanos y materiales.

También consideró necesario mejorar la disponibilidad de móviles, equipamiento e infraestructura para los Comandos de Prevención Rural, además de profundizar las investigaciones y la coordinación entre las fuerzas de seguridad y la Justicia.

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Desde la entidad remarcaron que los productores necesitan respuestas concretas y garantías para desarrollar sus actividades sin temor a sufrir nuevos hechos delictivos.

Finalmente, advirtieron que la inseguridad en el campo no puede convertirse en una situación habitual ni la falta de recursos en una justificación permanente para explicar los bajos niveles de esclarecimiento.