Motociclismo: Tomás Matkovich representará a Ramallo en el Enduro del Invierno 2026 en Pinamar

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Región

El piloto ramallense competirá este fin de semana en Pinamar, donde más de 500 corredores disputarán una nueva edición del Enduro del Invierno.

El piloto Tomás Matkovich, representante del partido de Ramallo, fue confirmado para disputar el Enduro del Invierno 2026, una de las competencias más convocantes del motociclismo sobre arena en Argentina. La prueba se desarrollará este sábado 29 y domingo 30 de agosto en Pinamar, con participación de corredores nacionales e internacionales.

Tomás Matkovich vuelve a competir en Argentina Matkovich llegará a esta competencia después de varios meses de intensa actividad deportiva en Brasil, donde participó en distintas pruebas de motocross y sumó experiencia internacional. Ahora tendrá nuevamente la posibilidad de competir ante el público argentino en un escenario de gran convocatoria.

El piloto llevará el número 54 y será uno de los representantes de la región en una competencia que se ha consolidado como una de las principales citas del calendario nacional de motociclismo.

Su participación representa además una nueva oportunidad para mostrar el nivel alcanzado durante su paso por los circuitos brasileños, antes de afrontar uno de los desafíos más exigentes de la temporada.

Enduro del Invierno 2026: más de 500 pilotos La edición 2026 del Enduro del Invierno reunirá a más de 500 pilotos nacionales e internacionales, que competirán sobre un circuito de arena especialmente preparado para la ocasión.

Entre los participantes habrá representantes de distintos países, entre ellos Reino Unido, Países Bajos y Bélgica, lo que le dará a la competencia un marcado carácter internacional.

El evento volverá a tener como escenario a Pinamar, después de que las últimas ediciones se desarrollaran en Mar del Plata. La competencia tendrá lugar en el sector comprendido entre la Avenida del Mar y Goleta Independencia, una zona especialmente acondicionada para recibir tanto a los pilotos como al público.

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La particularidad del terreno y las condiciones propias de una carrera sobre arena convierten al Enduro del Invierno en una prueba de alta exigencia para los competidores.

Pinamar se prepara para un fin de semana a puro motociclismo La actividad se desarrollará durante el sábado 29 y el domingo 30 de agosto, con la presencia de pilotos de diferentes puntos del país y competidores llegados desde el exterior.

Para los espectadores, la organización confirmó que el acceso será libre y gratuito durante ambas jornadas, por lo que se espera una importante presencia de público en el circuito.

En ese marco, Tomás Matkovich afrontará un nuevo desafío deportivo con la expectativa de tener una buena actuación y representar a Ramallo y a la región en uno de los eventos más importantes del motociclismo sobre arena del país.