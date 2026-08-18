De los therians a “farmear aura”: la nueva moda que llegó a las plazas argentinas

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Después de los therians, un nuevo código nacido en Internet se instala entre los más jóvenes. “Farmear aura” mezcla jerga gamer, poses, carisma y humor para convertir la popularidad en un juego de puntos que ya salió de las redes y comenzó a tomar las calles.

Las modas entre los más jóvenes parecen sucederse a una velocidad cada vez mayor. Cuando una tendencia comienza a perder fuerza, otra ocupa rápidamente su lugar en TikTok, Instagram y otras plataformas. Después de la enorme visibilidad que alcanzaron los therians, ahora aparece una expresión que se convirtió en parte del lenguaje cotidiano de muchos chicos y adolescentes: “farmear aura”.

La diferencia es que esta vez la tendencia no quedó solamente en los videos. Durante agosto comenzaron a multiplicarse en Argentina las llamadas “batallas de aura”, encuentros en plazas y otros espacios públicos en los que los participantes se enfrentan para demostrar quién tiene más presencia, estilo o capacidad para generar una reacción en el público.

En Paraná, por ejemplo, se difundieron imágenes de una batalla que reunió a jóvenes en un espacio público. También hubo convocatorias y encuentros en otras ciudades, una muestra de la velocidad con la que una expresión nacida en las redes puede transformarse en una actividad presencial.

¿Qué significa “farmear aura”? La expresión combina dos conceptos provenientes de universos diferentes.

“Farmear” es una adaptación del inglés farming y forma parte de la jerga de los videojuegos. En títulos en los que es necesario conseguir experiencia, monedas, objetos o recursos, los jugadores repiten determinadas acciones para acumularlos y mejorar.

El concepto fue trasladado a la vida cotidiana: si algo se puede acumular, también se puede “farmear”.

El “aura”, en cambio, es mucho más subjetiva. En el lenguaje que circula actualmente entre los jóvenes, tener aura significa transmitir seguridad, carisma, estilo, presencia o una actitud que hace que los demás miren.

De la combinación de ambos términos surge “farmear aura”: hacer cosas que, simbólicamente, permiten sumar puntos de prestigio o admiración.

Una especie de videojuego, pero en la vida real La gracia de la expresión está justamente en convertir situaciones cotidianas en una especie de videojuego.

Una caminata con actitud, una pose, una respuesta ingeniosa, un movimiento inesperado o una acción considerada “fachera” puede sumar aura. Por el contrario, una caída, un error o una situación vergonzosa puede hacer que alguien pierda puntos.

No existe un marcador real ni una escala universal. Los puntos son imaginarios y dependen del código compartido por quienes participan de la tendencia.

Por eso, muchas veces la expresión se utiliza con humor: alguien puede decir que salió a hacer determinada cosa solamente para “farmear aura”, aunque en realidad no exista ningún beneficio concreto más allá de generar una reacción en los demás.

Las batallas de aura llegaron a Argentina El fenómeno dio un paso más cuando dejó las pantallas y comenzó a ocupar plazas y espacios públicos.

En las batallas de farmear aura, dos o más participantes se enfrentan frente a otras personas y buscan generar la mayor reacción posible. No necesariamente hay una habilidad específica que demostrar: pueden aparecer poses, caminatas, gestos, bailes, miradas o movimientos inspirados en memes, videojuegos, anime, deportistas y personajes populares.

La dinámica recuerda a una batalla de rap, pero reemplaza las rimas por presencia y actitud.

El público tiene un papel central: sus aplausos, gritos o reacciones ayudan a definir quién “ganó” la batalla.

En Argentina, durante estos días, comenzaron a circular convocatorias y videos de estos encuentros en distintas ciudades. En Paraná se registró una batalla que reunió a numerosos adolescentes, mientras que en Mar del Plata una convocatoria de este tipo llegó a reunir a niños, adolescentes y adultos.

¿Qué suma y qué resta aura? Como toda tendencia de Internet, el “aura” tiene sus propios códigos.

Suma aura:

Una actitud segura.

Una respuesta ingeniosa.

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Una pose llamativa.

Una acción inesperada.

Una caminata o movimiento realizado con seguridad.

Una demostración de habilidad que sorprenda a los demás.

Resta aura:

Una caída.

Quedarse paralizado frente al público.

Una situación considerada vergonzosa.

Perder la compostura.

Intentar generar impacto y provocar exactamente el efecto contrario.

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La lógica puede parecer absurda para quien observa desde afuera, pero justamente allí está parte de su atractivo: transformar una situación cotidiana en un juego compartido.

Del “aura walk” al mewing: un idioma hecho de memes El fenómeno tampoco está aislado de otras expresiones que circulan entre los más jóvenes.

En los videos aparecen referencias al aura walk, una caminata realizada de manera deliberadamente segura y lenta; al mewing, popularizado en redes a partir de una determinada postura de la mandíbula; y a expresiones como “six-seven”, además de una enorme cantidad de gestos y referencias provenientes de memes, videojuegos, anime y deportes.

Son códigos que pueden resultar incomprensibles para un adulto que no consume ese contenido, pero que para quienes forman parte de esas comunidades funcionan casi como un idioma propio.

Una tendencia que puede durar tanto como un meme Como ocurrió con muchas otras modas juveniles nacidas en Internet, es difícil saber cuánto tiempo permanecerá “farmear aura” en el centro de la conversación.

La velocidad de las redes hace que expresiones que hoy parecen omnipresentes puedan desaparecer en pocas semanas y ser reemplazadas por una nueva palabra o desafío.

Pero el fenómeno deja algo más interesante detrás: la capacidad de los jóvenes para convertir un término de la jerga gamer en una práctica social, llevarlo a las redes y finalmente trasladarlo a una plaza.

Después de los therians, ahora llegó el turno de farmear aura. Y, al menos por estos días, la nueva partida ya no se juega solamente en la pantalla: también se juega frente al público, en las plazas y con una pregunta que parece ser la única que importa: ¿quién tiene más aura?