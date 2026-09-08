Zárate: Mercedes-Benz Camiones y Buses celebra 75 años de trayectoria industrial en Argentina

Zárate

La compañía conmemora 75 años de producción en el país y destaca el desarrollo del Centro Industrial Zárate, fruto de una inversión de USD 110 millones.

08 de septiembre de 2026 a las 11:32 a. m.

08 de septiembre de 2026 a las 11:32 a. m.

Mercedes-Benz Camiones y Buses celebra 75 años de trayectoria industrial en Argentina, una historia que comenzó en 1951 con la instalación de la primera planta de la marca fuera de Alemania. El aniversario encuentra a la compañía con una fuerte presencia productiva en Zárate y una mirada puesta en el futuro del transporte.

75 años de producción y desarrollo en Argentina El vínculo entre Mercedes-Benz y la Argentina comenzó el 6 de septiembre de 1951, cuando el país se convirtió en el primero fuera de Alemania en albergar una fábrica de la automotriz. Desde entonces, la empresa acompañó distintas etapas de la evolución del transporte de cargas y pasajeros.

A lo largo de estas siete décadas y media, distintas generaciones de transportistas y choferes incorporaron vehículos que se convirtieron en parte del paisaje nacional. Entre ellos se destacan los primeros camiones fabricados localmente, como el L 3500, y modelos emblemáticos como el Mercedes-Benz 1114.

Actualmente, la producción nacional incluye los camiones Accelo y Atego y los chasis de buses OH y OF, que forman parte de la oferta destinada al mercado argentino.

El aniversario coincide además con una fecha significativa para la compañía a nivel mundial: en 2026 se cumplen 130 años de la invención del primer camión de la historia, desarrollado en 1896 por Gottlieb Daimler.

Centro Industrial Zárate: una inversión de USD 110 millones Uno de los principales pilares de la actual etapa de Mercedes-Benz Camiones y Buses en el país es el Centro Industrial Zárate, desarrollado a partir de un ciclo de inversiones por USD 110 millones.

El complejo está ubicado en el kilómetro 90 de la Ruta Nacional 9, sobre un predio de 20 hectáreas. Se trata de una planta moderna y escalable que concentra distintas actividades vinculadas con la producción y el servicio de vehículos comerciales.

El predio alberga la fabricación de camiones y chasis de buses, además del Centro Logístico de Autopartes y Repuestos y la planta REMAN. En conjunto, estas operaciones conforman una estructura que genera más de 500 puestos de trabajo directos y más de 2.000 empleos indirectos.

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La compañía destaca que este desarrollo representa una apuesta de largo plazo por la industria nacional y consolida a Zárate como uno de los principales puntos de su estructura productiva en la Argentina.

Una red de 44 puntos y el desafío del transporte del futuro La estrategia de Mercedes-Benz Camiones y Buses también contempla una amplia estructura comercial y de posventa. La empresa cuenta con una Red de Concesionarios Oficiales que alcanza 44 puntos de atención distribuidos en distintas regiones del país.

La cercanía con los clientes resulta especialmente relevante en el transporte pesado, donde la disponibilidad de los vehículos es un factor central para la actividad económica. En ese marco, la compañía busca complementar sus productos y tecnología con servicios de posventa y personal especializado.

En diciembre de 2021, la escisión global del grupo Daimler dio origen a Daimler Truck como empresa independiente y a Mercedes-Benz Camiones y Buses como subsidiaria local enfocada exclusivamente en vehículos pesados y comerciales.

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En septiembre también se suma otro aniversario regional: el próximo 28 de septiembre, Mercedes-Benz do Brasil cumplirá 70 años de operaciones. Ambas compañías, subsidiarias de Daimler Truck, mantienen una relación de trabajo basada en el intercambio de conocimientos, procesos y estándares.

“Cumplir 75 años en Argentina significa honrar una historia de esfuerzo compartido con quienes construyeron y construyen el país”, señaló Gonzalo Rodiño, Gerente de Relaciones Institucionales de Mercedes-Benz Camiones y Buses.