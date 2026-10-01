Ramallo: Centros educativos de la región compartieron experiencias y estrategias de trabajo
El Consejo Escolar de Ramallo organizó una jornada junto a comunidades educativas de San Nicolás y distintas localidades para fortalecer vínculos.
El Consejo Escolar de Ramallo participó de una jornada de integración y trabajo compartido junto a comunidades educativas de la región. El encuentro permitió intercambiar experiencias, fortalecer vínculos institucionales y poner en valor el trabajo articulado entre los Centros Educativos Complementarios de distintas localidades.
Participaron centros educativos de Ramallo y San Nicolás
De la jornada participaron el CEC N° 801 de San Nicolás, el CEC N° 801 “René Favaloro” de Villa Ramallo, el CEC N° 802 “Plácido Speziale” de Villa Ramallo y el CEC N° 803 “María Noel Salvatierra” de Ramallo.
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La propuesta reunió a equipos educativos de distintas comunidades con el objetivo de generar un espacio de intercambio y acompañamiento entre las instituciones.
Un espacio para compartir experiencias educativas
Durante el encuentro se puso en valor la importancia del trabajo articulado y la posibilidad de compartir experiencias desarrolladas en los distintos Centros Educativos Complementarios.
La jornada permitió abordar estrategias de trabajo y generar un intercambio entre los equipos, con el propósito de continuar fortaleciendo las propuestas destinadas a las comunidades educativas de la región.
Fortalecen los vínculos entre instituciones de la región
Desde el Consejo Escolar de Ramallo destacaron la importancia de sostener este tipo de espacios colectivos, que permiten afianzar los vínculos institucionales y promover nuevas instancias de colaboración.
La iniciativa también apuntó a fortalecer el acompañamiento a las instituciones y a continuar generando propuestas de trabajo conjunto entre los Centros Educativos Complementarios de Ramallo, Villa Ramallo y San Nicolás.