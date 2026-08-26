Día del Niño en Ramallo: el festejo generó $12,3 millones y abrió un debate por el gasto público

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El evento convocó a más de 20.000 personas y permitió ventas por $12,3 millones entre emprendedores y gastronómicos, pero cuestionan su costo.

El festejo por el Día del Niño realizado en el Puerto de la ciudad de Ramallo dejó un movimiento comercial de $12,3 millones entre emprendedores, artesanos y gastronómicos, según los datos oficiales difundidos. La actividad convocó a más de 20.000 personas durante tres jornadas, aunque el costo del espectáculo reavivó el debate sobre el uso de recursos públicos.

El festejo del Día del Niño convocó a más de 20.000 personas La celebración se desarrolló entre el viernes 21 y el domingo 23 de agosto y tuvo como principal atractivo la presentación del Cirque XXI. De acuerdo con la información difundida, se realizaron nueve funciones y la convocatoria total superó las 20.000 personas.

La propuesta también incluyó una jornada especial para establecimientos educativos. Durante el viernes, más de 1.500 alumnos participaron de las funciones organizadas especialmente para las escuelas, ampliando el alcance de una actividad que tuvo como eje principal ofrecer un espectáculo gratuito para las familias.

La importante concurrencia permitió además generar movimiento en los puestos instalados durante el evento. El objetivo de los organizadores fue complementar la propuesta recreativa con una oportunidad comercial para emprendedores, artesanos y trabajadores gastronómicos de la ciudad.

Emprendedores y gastronómicos informaron ventas por $12,3 millones El movimiento económico registrado entre los participantes alcanzó los $12.300.000. La cifra surge de las declaraciones de ventas realizadas por los 27 emprendedores, artesanos y gastronómicos que participaron de las jornadas en el Puerto de Ramallo.

Según el detalle difundido, los 20 emprendedores concentraron ventas por $5.550.000, mientras que los cuatro puestos gastronómicos declararon $5.800.000. A su vez, los tres artesanos restantes informaron ingresos por $1.000.000.

El resultado representa un movimiento concreto para quienes participaron de la propuesta y muestra que los eventos masivos pueden generar oportunidades comerciales para distintos sectores. Sin embargo, el dato también abrió una discusión sobre la magnitud de ese impacto en relación con la inversión necesaria para llevar adelante el espectáculo.

El debate adquiere especial relevancia porque el número informado corresponde principalmente a las ventas de los puestos que participaron directamente de la actividad. No contempla necesariamente otros consumos que pudieron haberse producido en comercios, estaciones de servicio, alojamientos o establecimientos gastronómicos ubicados fuera del predio.

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El costo del espectáculo puso el foco en el impacto turístico Uno de los principales interrogantes surgió al comparar el movimiento económico declarado con el costo estimado de una propuesta de estas características. De acuerdo con estimaciones sobre el valor comercial del espectáculo, una entrada para el Cirque XXI ronda los $30.000. Con un aforo aproximado de 700 personas y ocho funciones, el valor potencial de las localidades alcanzaría unos $168 millones.

En Ramallo, sin embargo, el acceso fue gratuito para el público. La contratación del espectáculo habría representado una inversión superior a los $100 millones, según las estimaciones difundidas en torno al evento.

La discusión no se centra necesariamente en la realización de actividades gratuitas para las familias, sino en cuál es el retorno que obtiene la comunidad cuando se destinan montos importantes de dinero público a este tipo de propuestas.

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Los $12,3 millones declarados en ventas representan una porción reducida frente a una inversión que habría superado los $100 millones. A esto se suma otro aspecto central: una parte significativa de quienes asistieron serían vecinos de Ramallo, por lo que el impacto turístico puede resultar limitado.

Para medir con mayor precisión el resultado de un evento de estas características, no alcanza con contabilizar la cantidad de asistentes. También resulta necesario conocer cuántas personas llegaron desde otras localidades, cuánto tiempo permanecieron en Ramallo y cuánto dinero gastaron en hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios.