San Pedro: Las transferencias de la Provincia a los municipios cayeron y la ciudad quedó entre los más afectados

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Los fondos bonaerenses para los municipios bajaron 2,48% en términos reales durante el primer semestre y San Pedro sufrió una caída del 4,43%.

Las transferencias de la Provincia de Buenos Aires a los municipios registraron durante el primer semestre de 2026 su nivel real más bajo de los últimos seis años. San Pedro quedó entre los distritos más perjudicados, con una reducción del 4,43% interanual y el puesto 112 sobre los 135 municipios bonaerenses.

La Provincia transfirió $2,7 billones a los municipios De acuerdo con un informe elaborado por la Consultora PPA, las transferencias provinciales a las 135 comunas alcanzaron los $2,778 billones entre enero y junio de 2026. El monto, sin embargo, significó una caída real del 2,48% respecto del mismo período de 2025.

El relevamiento contempla el conjunto de los recursos enviados por la administración bonaerense y no solamente los fondos correspondientes a la coparticipación. A valores de junio de este año, la disminución representa unos $74.683 millones menos para las arcas municipales.

Además, el flujo de fondos quedó aproximadamente un 13% por debajo del máximo registrado durante el segundo semestre de 2022, lo que convirtió al primer semestre de 2026 en el período de menor volumen real de transferencias de los últimos seis años.

La coparticipación de impuestos concentró el 75,9% de los fondos distribuidos. Le siguieron el Fondo Educativo, con el 10,6%; la descentralización tributaria, con el 2,1%; y el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), con el 0,9%.

San Pedro perdió 4,43% y quedó 112° en el ranking bonaerense El impacto no fue igual en todos los municipios. San Pedro registró una caída real interanual del 4,43%, resultado que lo ubicó en el puesto 112 de la clasificación general sobre los 135 partidos de la provincia.

El dato adquiere mayor relevancia al compararlo con otros municipios de la región. San Nicolás tuvo una baja del 0,55%, mientras que Baradero retrocedió 1,30% y Arrecifes cayó 2,70%.

En cambio, algunos distritos lograron cerrar el semestre con números positivos. Entre los municipios de la región se destacaron Campana, con una mejora del 6,58%; Capitán Sarmiento, con 6,45%; y Carmen de Areco, con 2,36%.

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A nivel provincial, solamente 24 municipios consiguieron aumentar sus transferencias en términos reales. Chacabuco encabezó ese grupo, con una suba del 10,8%. En el extremo contrario, San Isidro (-8,7%), Pinamar (-8,3%) y Vicente López (-7,2%) registraron los mayores descensos.

Menos recursos y menor capacidad para sostener los gastos municipales El informe también pone el foco en el deterioro del poder adquisitivo de los recursos que reciben las comunas. Para dimensionarlo, PPA comparó la capacidad de compra de gasoil de las transferencias provinciales.

Durante el segundo semestre de 2022, los fondos enviados a los municipios equivalían a unos 1.982 millones de litros de gasoil. En los primeros seis meses de 2026, esa capacidad se redujo a aproximadamente 1.437 millones de litros.

La diferencia implica un deterioro del 27,5% en la capacidad operativa de los recursos transferidos. Según el relevamiento, 82 municipios alcanzaron durante este semestre su peor registro real desde 2021.

La situación municipal se da además en un contexto de fuerte disputa financiera entre la Provincia y el Gobierno nacional. La administración bonaerense sostiene que la Nación mantiene deudas por encima de los $15 billones, vinculadas, entre otros conceptos, con transferencias previsionales de Anses, subsidios al transporte, seguridad y compensaciones correspondientes al incentivo docente.