San Pedro: El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para la ciudad y la región
Tras las primeras lluvias de este viernes, el organismo nacional advirtió sobre tormentas localmente fuertes, abundante caída de agua, ráfagas, actividad eléctrica y posible granizo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó este viernes un alerta amarillo por tormentas que alcanza a San Pedro y distintas localidades de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Luego de las primeras precipitaciones, el organismo advirtió sobre la posibilidad de fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, con lluvias abundantes y ráfagas de viento.
Alerta amarillo por tormentas: qué se espera para San Pedro
De acuerdo con el informe oficial, las tormentas podrían presentar distintos niveles de intensidad y afectar de manera irregular a las zonas comprendidas dentro del área de cobertura.
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El pronóstico contempla valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que esos registros puedan ser superados de manera puntual en algunos sectores.
Uno de los principales factores de preocupación es la posibilidad de que se produzcan precipitaciones intensas en períodos cortos, lo que podría generar complicaciones en calles y sectores con dificultades para el escurrimiento del agua.
Lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo
Además de las precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en lapsos breves, ráfagas de viento y actividad eléctrica frecuente.
También existe la posibilidad de caída ocasional de granizo, una condición que forma parte de los fenómenos previstos para el área alcanzada por el alerta.
El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y cierto grado de riesgo para las actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones climáticas.
Las recomendaciones para prevenir inconvenientes durante las tormentas
Ante la vigencia del alerta meteorológico, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos y evitar situaciones peligrosas durante el desarrollo de las tormentas.
Entre las principales medidas preventivas se aconseja:
Evitar salir de los hogares si no es estrictamente necesario.
No sacar la basura para impedir que se obstruyan los desagües.
Mantener limpios los sumideros y las canaletas.
Retirar o sujetar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.
Si una persona se encuentra al aire libre, buscar refugio inmediatamente en una edificación o dentro de un vehículo cerrado.
Las recomendaciones apuntan a prevenir accidentes y minimizar las consecuencias de las lluvias intensas y los fuertes vientos. Mientras tanto, se recomienda a los vecinos de San Pedro y la región seguir los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y permanecer atentos a posibles actualizaciones del alerta.