San Nicolás: La Corte Suprema analizará la eliminación de los subsidios al transporte en el interior del país

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San Nicolás

La Provincia de Buenos Aires reclama la restitución de fondos nacionales que financiaban los colectivos. La decisión podría tener impacto en las tarifas de San Nicolás y otras ciudades bonaerenses.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó intervenir en la demanda presentada por la provincia de Buenos Aires contra el Gobierno nacional por la eliminación del Fondo Compensador del Transporte. El planteo judicial busca recuperar los recursos destinados a subsidiar los colectivos de la ciudad de San Nicolás y el interior y podría tener consecuencias sobre el financiamiento del servicio en distintas ciudades bonaerenses.

La demanda de la Provincia llegó a la Corte Suprema El conflicto judicial tiene su origen en la decisión del Gobierno nacional de eliminar, en febrero de 2024, el Fondo Compensador del Transporte, un mecanismo que permitía financiar parte de los servicios urbanos y suburbanos de pasajeros en el interior del país.

La medida modificó el esquema de distribución de los subsidios y dejó a numerosas jurisdicciones sin esos aportes nacionales. Desde entonces, las provincias y los municipios debieron afrontar un escenario de mayores dificultades para sostener el funcionamiento de los colectivos, en un contexto marcado por el incremento de los costos operativos y las actualizaciones tarifarias.

En este caso, la provincia de Buenos Aires cuestionó la eliminación del fondo y presentó una demanda ante el máximo tribunal para reclamar la restitución de las partidas que considera pendientes. El planteo también solicita el reconocimiento de los intereses correspondientes y cuestiona la constitucionalidad de la medida dispuesta mediante el DNU 280/2024.

Como primer paso del proceso, la Corte otorgó al Ministerio de Economía de la Nación un plazo de 60 días para responder la presentación provincial. Una vez recibida la contestación o vencido ese término, los integrantes del tribunal deberán avanzar en el análisis del reclamo.

El impacto de la quita de subsidios en el boleto de colectivo La eliminación del Fondo Compensador tuvo consecuencias directas sobre el transporte público del interior. En San Nicolás, donde la empresa Vercelli Hnos. presta el servicio urbano, el primer incremento posterior a la medida se aprobó el 16 de febrero de 2024.

En aquella oportunidad, el boleto de la tarifa plana pasó de $266 a $690, lo que representó una suba del 159,4%. Desde entonces, las sucesivas actualizaciones llevaron el valor del pasaje hasta los actuales $2.046,68.

La situación también alcanza a los recorridos que conectan la ciudad con las localidades y delegaciones del distrito. Los viajes hacia Conesa y Erézcano, por ejemplo, tienen actualmente un costo de $3.370,16 por tramo.

Durante 2026, la tarifa plana acumuló un incremento cercano al 35%, en un escenario en el que la empresa debe afrontar mayores gastos de funcionamiento y una disminución en la cantidad de pasajeros transportados.

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Los datos oficiales de SUBE correspondientes a agosto reflejan esa tendencia. Durante ese mes, Vercelli trasladó 501.729 pasajeros urbanos, frente a los 591.959 registrados en agosto de 2025. La diferencia representa una caída interanual del 18,65%.

En los recorridos hacia las delegaciones, la disminución fue todavía mayor y se ubicó alrededor del 21%. La menor cantidad de usuarios representa un desafío adicional para la sostenibilidad económica del servicio, ya que reduce los ingresos por venta de pasajes mientras continúan aumentando los costos operativos.

Qué puede pasar con las tarifas si se restituyen los subsidios Una eventual resolución favorable a la Provincia podría abrir la posibilidad de recuperar recursos nacionales para financiar el transporte público del interior bonaerense. En el caso de San Nicolás, esto podría representar una alternativa para mejorar el esquema de ingresos de Vercelli Hnos. y reducir parte de la presión económica que enfrenta la prestación.

Sin embargo, una decisión favorable de la Corte no implicaría necesariamente una reducción automática del boleto. El eventual regreso de los fondos debería traducirse en un nuevo esquema de distribución y financiamiento, y sus efectos sobre las tarifas dependerían de las condiciones en que se instrumenten las transferencias.

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La discusión sobre los subsidios también estuvo presente durante este año en el Concejo Deliberante de San Nicolás. En junio, cuando Vercelli solicitó una recomposición tarifaria adicional del 7,8%, la empresa argumentó que la eliminación de los aportes nacionales, la caída en la cantidad de pasajeros y el crecimiento de otras alternativas de movilidad habían deteriorado los ingresos del sistema.

Por ahora, el expediente judicial se encuentra en una etapa inicial. La respuesta del Ministerio de Economía será un paso importante para que la Corte Suprema pueda analizar los argumentos de ambas partes y determinar si corresponde hacer lugar al reclamo de la provincia de Buenos Aires.