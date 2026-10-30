> Salto: Lucas Monacci terminó entre los cinco mejores de América en aguas abiertas

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El nadador de Salto consiguió el quinto puesto en su categoría en el PanAm Aquatics Masters Championships Buenos Aires 2026, tras completar los tres kilómetros en 45 minutos y 32 segundos.

30 de octubre de 2026 a las 11:24 a. m.

30 de octubre de 2026 a las 11:24 a. m.

El nadador saltense Lucas Monacci tuvo una destacada actuación en el PanAm Aquatics Masters Championships Buenos Aires 2026, una competencia continental que reunió a más de 2.500 deportistas de distintos países de América. El representante de Salto finalizó entre los cinco mejores de su categoría en la prueba de aguas abiertas.

Lucas Monacci logró el quinto puesto en el campeonato panamericano El resultado más importante llegó durante la jornada de cierre del certamen, cuando Monacci participó en la competencia de tres kilómetros de aguas abiertas. El nadador completó el recorrido en un tiempo de 45 minutos y 32 segundos, registro que le permitió alcanzar el quinto lugar en la categoría de 40 a 44 años.

La ubicación entre los mejores cinco del continente representa un resultado significativo para el deportista, que volvió a demostrar su nivel en una competencia internacional de primer orden, frente a representantes de distintos países y con una importante convocatoria de nadadores máster.

Su participación en Buenos Aires también incluyó una prueba de pileta: los 200 metros libre, disputados en las instalaciones del Parque Olímpico.

Una competencia internacional con más de 2.500 deportistas El PanAm Aquatics Masters Championships Buenos Aires 2026 convocó a más de 2.500 atletas de toda América y reunió a deportistas de distintas categorías y especialidades de la natación.

En ese escenario, Monacci consiguió destacarse en una disciplina que demanda resistencia, preparación física y capacidad para sostener un ritmo competitivo durante varios kilómetros en aguas abiertas.

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El quinto puesto obtenido en la categoría de 40 a 44 años le permitió ubicarse en el Top 5 panamericano y sumar una nueva experiencia internacional a su trayectoria deportiva.

Un año de grandes resultados para el nadador de Salto La actuación en Buenos Aires se suma a una temporada con importantes resultados para Monacci, que durante 2026 consiguió mantenerse entre los protagonistas de distintas competencias nacionales.

En febrero obtuvo dos podios en apenas 48 horas en el Lago Nahuel Huapi, mientras que en marzo consiguió la medalla de bronce en el Campeonato Argentino disputado en San Juan.