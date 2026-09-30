San Pedro: Murió un hombre de 45 años que había sido hospitalizado con una herida de arma de fuego

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Región

El hombre había sido trasladado de urgencia tras resultar herido en una vivienda de calle Chivilcoy. Permanecía en estado crítico y falleció este martes.

Un hombre de 45 años murió este martes en San Pedro, luego de permanecer internado en estado crítico tras haber sufrido una herida de arma de fuego. El episodio ocurrió durante la tarde del lunes en una vivienda de calle Chivilcoy y la Justicia aguarda la autopsia para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Un llamado de emergencia y el traslado al hospital La situación se desencadenó durante la tarde del lunes, cuando se produjo una emergencia en una vivienda ubicada sobre calle Chivilcoy. Ante la gravedad del cuadro, se solicitó la intervención de una ambulancia del SAME para asistir al hombre, quien presentaba una herida provocada por un arma de fuego.

El paciente fue trasladado de urgencia hasta la Guardia del Hospital, donde los profesionales de la salud realizaron las primeras maniobras destinadas a estabilizarlo y llevaron adelante los estudios correspondientes para determinar el alcance de las lesiones.

Debido a la gravedad del cuadro, el hombre quedó internado en terapia intensiva, bajo atención médica permanente. Su estado era crítico desde el momento de la hospitalización.

Permaneció internado en estado crítico Con el correr de las horas, y ante la complejidad de las lesiones que presentaba, se dispuso posteriormente su derivación al Hospital Privado Sadiv, donde continuó internado y recibió asistencia médica.

Pese a los esfuerzos realizados por los profesionales, el hombre falleció durante la mañana de este martes. La noticia fue comunicada mientras continuaban las actuaciones destinadas a establecer cómo se produjo la lesión y cuáles fueron las circunstancias que rodearon el episodio.

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Por el momento, la información disponible da cuenta de que el hombre había ingresado al sistema sanitario con una herida de arma de fuego, aunque resta determinar con precisión la mecánica del hecho.

La Fiscalía espera la autopsia para avanzar en la investigación Tras conocerse el fallecimiento, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía interviniente, que deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el disparo y determinar qué ocurrió antes y durante el episodio registrado en la vivienda de calle Chivilcoy.

Uno de los elementos centrales para la causa será la autopsia, cuyos resultados permitirán establecer con mayor precisión las características de la lesión y otros aspectos vinculados con el fallecimiento.

Mientras se aguardan esos informes, continúan las actuaciones judiciales para reconstruir lo ocurrido. La pesquisa deberá determinar, entre otros puntos, cómo se produjo la herida de arma de fuego y qué personas pudieron haber estado vinculadas con el episodio.