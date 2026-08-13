Ramallo: una familia reclama desde hace dos meses un tratamiento oncológico a PAMI

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Una familia de Ramallo recurrió a la Justicia y difundió su reclamo por la demora de PAMI en autorizar y entregar la medicación necesaria para continuar un tratamiento oncológico.

Una familia de Ramallo atraviesa una situación de angustia por la demora en la autorización y entrega de un tratamiento oncológico para una mujer que transita una nueva etapa de su enfermedad. El reclamo comenzó hace aproximadamente dos meses ante PAMI y, ante la falta de respuestas concretas, llegó a las redes sociales y a la Justicia.

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El reclamo de una familia de Ramallo ante PAMI La familia presentó ante la delegación local de PAMI la documentación indicada por el oncólogo para solicitar las drogas necesarias para continuar con el tratamiento. Sin embargo, según relataron, durante las semanas siguientes debieron realizar numerosos reclamos y acercarse en reiteradas oportunidades a la oficina para consultar por el estado del trámite. La situación generó especial preocupación debido al estado de salud de la paciente, quien incluso permaneció internada durante varias semanas. Frente a la demora, sus familiares decidieron presentar un recurso de amparo y hacer público el caso mediante un video que comenzó a circular entre vecinos de Ramallo. El pedido fue concreto: que la medicación indicada pudiera ser entregada cuanto antes para garantizar la continuidad del tratamiento y evitar que una demora administrativa complicara aún más una situación de salud delicada.

La demora en la entrega de la medicación oncológica Según explicó la familia, en distintas oportunidades desde la delegación local se les informó que era necesario presentar documentación para avanzar con el trámite. Sin embargo, los familiares sostuvieron que parte de los elementos requeridos ya habían sido entregados y que debieron insistir para que el expediente fuera procesado y elevado a las áreas correspondientes. La incertidumbre se extendió durante varias semanas, mientras la paciente necesitaba continuar con la medicación prescripta por su equipo médico. La familia manifestó su preocupación por los tiempos administrativos y por el impacto que una eventual interrupción podía tener en el tratamiento. Ante la falta de una solución concreta, decidieron avanzar con un recurso de amparo y recurrir a las redes sociales para visibilizar la situación. La difusión del caso generó repercusión entre vecinos y puso el foco en la demora denunciada por los familiares.