Ramallo: una familia reclama desde hace dos meses un tratamiento oncológico a PAMI
Una familia de Ramallo recurrió a la Justicia y difundió su reclamo por la demora de PAMI en autorizar y entregar la medicación necesaria para continuar un tratamiento oncológico.
Una familia de Ramallo atraviesa una situación de angustia por la demora en la autorización y entrega de un tratamiento oncológico para una mujer que transita una nueva etapa de su enfermedad. El reclamo comenzó hace aproximadamente dos meses ante PAMI y, ante la falta de respuestas concretas, llegó a las redes sociales y a la Justicia.
El reclamo de una familia de Ramallo ante PAMI
La familia presentó ante la delegación local de PAMI la documentación indicada por el oncólogo para solicitar las drogas necesarias para continuar con el tratamiento. Sin embargo, según relataron, durante las semanas siguientes debieron realizar numerosos reclamos y acercarse en reiteradas oportunidades a la oficina para consultar por el estado del trámite. La situación generó especial preocupación debido al estado de salud de la paciente, quien incluso permaneció internada durante varias semanas. Frente a la demora, sus familiares decidieron presentar un recurso de amparo y hacer público el caso mediante un video que comenzó a circular entre vecinos de Ramallo. El pedido fue concreto: que la medicación indicada pudiera ser entregada cuanto antes para garantizar la continuidad del tratamiento y evitar que una demora administrativa complicara aún más una situación de salud delicada.
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La demora en la entrega de la medicación oncológica
Según explicó la familia, en distintas oportunidades desde la delegación local se les informó que era necesario presentar documentación para avanzar con el trámite. Sin embargo, los familiares sostuvieron que parte de los elementos requeridos ya habían sido entregados y que debieron insistir para que el expediente fuera procesado y elevado a las áreas correspondientes. La incertidumbre se extendió durante varias semanas, mientras la paciente necesitaba continuar con la medicación prescripta por su equipo médico. La familia manifestó su preocupación por los tiempos administrativos y por el impacto que una eventual interrupción podía tener en el tratamiento. Ante la falta de una solución concreta, decidieron avanzar con un recurso de amparo y recurrir a las redes sociales para visibilizar la situación. La difusión del caso generó repercusión entre vecinos y puso el foco en la demora denunciada por los familiares.
PAMI informó que el tratamiento había sido aprobado
Luego de que el reclamo tomara estado público, desde PAMI se comunicaron con la familia y les informaron que las drogas solicitadas habían sido aprobadas. También señalaron que la medicación estaría disponible para ser retirada en una farmacia. Los familiares se presentaron con la receta y la documentación correspondiente, aunque debieron aguardar nuevamente hasta que el medicamento llegara efectivamente al establecimiento. Por ese motivo, pese a la comunicación recibida, mantuvieron la cautela hasta poder contar con el tratamiento en sus manos. El caso volvió a poner sobre la mesa las dificultades que atraviesan algunos afiliados de PAMI para acceder a medicamentos y tratamientos de alta complejidad. Para las familias, especialmente frente a enfermedades graves, los tiempos administrativos adquieren una importancia central. La necesidad de realizar reclamos reiterados, recurrir a las redes sociales o incluso acudir a la Justicia para destrabar tratamientos genera preocupación entre pacientes y familiares que dependen de la cobertura para acceder a medicamentos de alto costo. En este caso, el reclamo logró avanzar luego de la repercusión pública y la presentación judicial. Sin embargo, para la familia, lo ocurrido volvió a exponer las dificultades que pueden surgir cuando la continuidad de un tratamiento queda condicionada por demoras en los trámites de cobertura.