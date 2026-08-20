San Nicolás: Diez jóvenes de la Unidad 3 participaron de un audiovisual sobre memoria y derechos humanos

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San Nicolás

Diez jóvenes privados de la libertad participaron de Futuro Memoria con una producción audiovisual sobre memoria, democracia y derechos humanos.

Diez jóvenes privados de la libertad alojados en la Unidad Penal 3 de San Nicolás participaron del programa provincial Futuro Memoria mediante la realización de una producción audiovisual. El trabajo abordó el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y generó un espacio de reflexión e intercambio dentro del establecimiento penitenciario.

Jóvenes de la Unidad 3 participaron de Futuro Memoria La producción fue realizada por integrantes del Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos (PIATJA), en el marco de las actividades educativas y tratamentales que se desarrollan en la Unidad Penal 3.

El audiovisual tomó como eje el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y permitió abordar distintas cuestiones vinculadas con los derechos humanos, la democracia y la participación ciudadana.

La presentación se realizó dentro del establecimiento penitenciario y estuvo acompañada por un espacio de intercambio en el que los participantes pudieron compartir reflexiones a partir del proceso de elaboración de la producción.

Una propuesta que promueve memoria y derechos humanos Futuro Memoria es una política pública impulsada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y está destinada a jóvenes de entre 14 y 21 años.

El programa propone actividades educativas, artísticas y culturales para trabajar contenidos relacionados con la memoria, la democracia, la participación y los derechos humanos.

La edición 2026 es la sexta del programa y se desarrolla bajo el lema “Memoria, Verdad y Justicia es Democracia”, en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976.

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Las producciones pueden desarrollarse mediante diferentes lenguajes y formatos, entre ellos documentales, radio, podcasts, música y murales. Como instancia final, los trabajos son presentados en formato audiovisual.

Reflexión sobre identidad, convivencia y proyectos de vida En el caso de los jóvenes alojados en la Unidad Penal 3, la propuesta también permitió trabajar sobre experiencias personales y plantear interrogantes relacionados con la identidad, la convivencia, las desigualdades, la libertad, la participación y los proyectos de vida.

Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense señalaron que este tipo de iniciativas forman parte de las herramientas educativas y de acompañamiento destinadas a jóvenes adultos privados de la libertad.

La participación de la Unidad 3 de San Nicolás en Futuro Memoria no es nueva. En 2023 ya se habían registrado actividades vinculadas con esta propuesta dentro del PIATJA, como parte del trabajo educativo y tratamental desarrollado en el establecimiento penitenciario.