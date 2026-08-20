San Nicolás: Diez jóvenes de la Unidad 3 participaron de un audiovisual sobre memoria y derechos humanos
Diez jóvenes privados de la libertad participaron de Futuro Memoria con una producción audiovisual sobre memoria, democracia y derechos humanos.
Diez jóvenes privados de la libertad alojados en la Unidad Penal 3 de San Nicolás participaron del programa provincial Futuro Memoria mediante la realización de una producción audiovisual. El trabajo abordó el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y generó un espacio de reflexión e intercambio dentro del establecimiento penitenciario.
Jóvenes de la Unidad 3 participaron de Futuro Memoria
La producción fue realizada por integrantes del Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos (PIATJA), en el marco de las actividades educativas y tratamentales que se desarrollan en la Unidad Penal 3.
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El audiovisual tomó como eje el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y permitió abordar distintas cuestiones vinculadas con los derechos humanos, la democracia y la participación ciudadana.
La presentación se realizó dentro del establecimiento penitenciario y estuvo acompañada por un espacio de intercambio en el que los participantes pudieron compartir reflexiones a partir del proceso de elaboración de la producción.
Una propuesta que promueve memoria y derechos humanos
Futuro Memoria es una política pública impulsada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y está destinada a jóvenes de entre 14 y 21 años.
El programa propone actividades educativas, artísticas y culturales para trabajar contenidos relacionados con la memoria, la democracia, la participación y los derechos humanos.
La edición 2026 es la sexta del programa y se desarrolla bajo el lema “Memoria, Verdad y Justicia es Democracia”, en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976.
Las producciones pueden desarrollarse mediante diferentes lenguajes y formatos, entre ellos documentales, radio, podcasts, música y murales. Como instancia final, los trabajos son presentados en formato audiovisual.
Reflexión sobre identidad, convivencia y proyectos de vida
En el caso de los jóvenes alojados en la Unidad Penal 3, la propuesta también permitió trabajar sobre experiencias personales y plantear interrogantes relacionados con la identidad, la convivencia, las desigualdades, la libertad, la participación y los proyectos de vida.
Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense señalaron que este tipo de iniciativas forman parte de las herramientas educativas y de acompañamiento destinadas a jóvenes adultos privados de la libertad.
La participación de la Unidad 3 de San Nicolás en Futuro Memoria no es nueva. En 2023 ya se habían registrado actividades vinculadas con esta propuesta dentro del PIATJA, como parte del trabajo educativo y tratamental desarrollado en el establecimiento penitenciario.
La nueva producción permitió retomar esa experiencia y generar un espacio para que los jóvenes pudieran expresarse a través de una herramienta audiovisual, vinculando sus propias miradas con contenidos relacionados con la memoria, la democracia y los derechos humanos.