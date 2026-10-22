Pese a la preocupación por los delitos, en Pergamino hubo menos robos y hurtos en el primer semestre

> Pese a la preocupación por los delitos, en Pergamino hubo menos robos y hurtos en el primer semestre

Policiales

Según el Ministerio Público, los robos cayeron 11,4% y los hurtos 3,5% en el primer semestre. El abigeato fue la excepción: pasó de 12 a 28 causas. (147)

Según datos del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, entre enero y junio de 2026 se iniciaron en Pergamino 1.235 causas por robo, hurto, abigeato y presunto robo o hurto, contra 1.317 del mismo período de 2025. Los robos cayeron 11,4%. Las cifras llegan en los mismos días en que se afirmó lo contrario sin aportar la fuente.

Los delitos contra la propiedad, los que más golpean la vida cotidiana de la ciudad, bajaron en el primer semestre. Según los registros de Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) del Ministerio Público bonaerense, los delitos prevenibles sumaron en Pergamino 1.235 causas, 82 menos que en igual período de 2025. La baja es del 6,2%: el promedio pasó de 7,3 a 6,8 causas por día, unas 14 menos por mes.

Delitos por tipo — LAOPINION Robos, la caída más fuerte Pasaron de 633 a 561 causas: 72 menos (−11,4%). El robo simple bajó de 429 a 406. Entre las caídas más marcadas están las modalidades agravadas: el robo de vehículos dejados en la vía pública bajó de 53 a 29 (−45,3%) y el robo con efracción, forzando puertas, ventanas o cerraduras, cayó de 28 a 9 (−67,9%). En 2026 no hubo causas por robo campestre ni por robo de mercadería en tránsito, que en 2025 habían tenido una cada una. En sentido contrario, crecieron sobre números chicos el robo en poblado y en banda (de 5 a 9) y el robo con escalamiento (de 23 a 24).

Vehículos en la calle Si se suman el robo y el hurto agravado de vehículos dejados en la vía pública, las causas bajaron de 128 a 95: 33 menos (−25,8%).

Robos con armas El conjunto de robos con armas o con lesiones bajó de 89 a 82 (−7,9%). El robo con uso de armas quedó estable (de 56 a 57) y el robo con arma de fuego subió levemente, de 20 a 22. La baja del conjunto se explica sobre todo por el robo con arma de fuego no apta para el disparo, que pasó de 9 a 2.

Hurtos Bajaron de 598 a 577 (−3,5%). El hurto simple pasó de 496 a 485 y el hurto con escalamiento se mantuvo en 25 causas. Los presuntos robos o hurtos bajaron de 74 a 69, y las causas por presunto robo de celular pasaron de 3 a ninguna.

Abigeato: el dato a mirar El abigeato, el robo o hurto de ganado, es el único de los cuatro rubros que creció en el semestre, y lo hizo con fuerza: pasó de 12 a 28 causas (+133%). El abigeato simple subió de 9 a 24 y el agravado, de 2 a 4.

El porcentaje impacta, pero hay que leerlo en su escala: son 16 causas más en seis meses, menos de tres por mes, en un partido con una amplia zona rural. Sobre una base tan chica, pocos casos alcanzan para disparar el porcentaje.

Además, el abigeato es uno de los delitos que menos se denuncian. Muchas veces la falta de uno o dos animales no llega a la Justicia, por la distancia, por el tiempo que lleva el trámite o por la idea de que denunciar no sirve. Un salto de este tamaño puede explicarse en buena medida por productores que hoy denuncian lo que antes no.

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El resto de los delitos rurales no acompañó la suba: en 2026 no hubo causas por robo ni por hurto campestre, que en 2025 habían tenido una cada uno. Aun así, es el número a seguir de cerca en el segundo semestre.

Detalle por delito — LAOPINION ¿Más delitos o más denuncias? El total de causas iniciadas en Pergamino creció un 13%: de 4.566 a 5.158. Pero esa suba no viene de los robos y hurtos, que bajaron. Viene de figuras que dependen casi por completo de que la víctima decida denunciar: amenazas y coacciones (+167), lesiones (+101), daños (+86), violación de domicilio (de 45 a 62) e impedimento de contacto con hijos menores (de 22 a 38).

Según confirmó la Fiscalía, la mayor parte de las causas por amenazas y lesiones corresponde a conflictos entre conocidos o a situaciones de violencia familiar, justamente los hechos que más suelen quedar puertas adentro.

También crecieron con fuerza los registros que se abren cuando todavía no está determinado qué delito ocurrió: las denuncias pasaron de 63 a 116 (+84%) y las averiguaciones de ilícito, de 182 a 314 (+72,5%). Entre las dos explican casi un tercio de la suba total (185 de 592 causas).

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La lectura más consistente con estos números es que hoy se denuncia más que antes. En criminología se llama “cifra negra” a los delitos que ocurren pero nunca se denuncian: cuando esa cifra se achica, las estadísticas suben aunque no haya más hechos.

Eso vuelve más significativa la baja de robos y hurtos. Si hoy se denuncia más y aun así esas causas cayeron, la baja real podría ser incluso mayor que la que muestran los registros. Una de las caídas más claras se dio en los ataques a vehículos en la calle (de 128 a 95 causas), uno de los delitos que más se denuncian, porque el seguro exige la denuncia para cubrir el robo.

En el resto de las figuras, las estafas se mantuvieron estables (la estafa subió de 211 a 252 causas y la defraudación informática bajó de 165 a 122) y los homicidios dolosos pasaron de 2 a 6. En total, los robos y hurtos pasaron de representar el 28,8% de las causas al 23,9%: hoy son menos de una de cada cuatro.