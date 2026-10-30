Ramallo: piden sanear el basural a cielo abierto y gestionar su incorporación al programa Mi Provincia Recicla

> Ramallo: piden sanear el basural a cielo abierto y gestionar su incorporación al programa Mi Provincia Recicla

Región

Juntos por Ramallo presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para solicitar asistencia provincial y avanzar en el saneamiento del predio del GIRSU.

En Ramallo, un proyecto presentado por el bloque Juntos por Ramallo en el Concejo Deliberante busca impulsar una intervención urgente sobre el basural a cielo abierto y gestionar la incorporación del distrito al programa provincial Mi Provincia Recicla. La iniciativa advierte sobre los riesgos ambientales, sanitarios y viales derivados de la situación actual del predio.

Reclaman la intervención del Ministerio de Ambiente por el basural de Ramallo El proyecto de resolución solicita que el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires intervenga para avanzar en el saneamiento del predio donde funciona el sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Para ello, propone que el organismo provincial disponga los recursos técnicos, operativos y financieros necesarios, en articulación con el Departamento Ejecutivo municipal.

Entre los principales argumentos, los concejales hacen hincapié en las consecuencias que generan las quemas recurrentes de residuos en el lugar. Según advierten, estos episodios producen densas columnas de humo y material particulado que afectan la calidad del aire y representan un potencial riesgo para la salud de quienes viven en las comunidades cercanas.

La preocupación también alcanza a la seguridad vial. El humo puede extenderse sobre las rutas y otras arterias de circulación próximas al predio, reducir considerablemente la visibilidad y generar condiciones peligrosas para los conductores. En ese sentido, la iniciativa plantea que el problema excede la cuestión ambiental y requiere una respuesta integral de las autoridades.

Desde el bloque consideran necesario avanzar con medidas concretas que permitan resolver la situación del basural y evitar que las consecuencias de su funcionamiento continúen afectando a la población.

Buscan incorporar a Ramallo al programa Mi Provincia Recicla Uno de los puntos centrales del proyecto es gestionar la incorporación prioritaria de Ramallo al programa provincial Mi Provincia Recicla, una política impulsada por la Subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular del Ministerio de Ambiente bonaerense.

El programa tiene como objetivo mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos y promover un modelo de tratamiento más sustentable. Su estrategia se organiza en cuatro ejes principales: la gestión integral e inclusiva de los residuos, el saneamiento y la erradicación de basurales a cielo abierto, la promoción ambiental y el desarrollo de la economía circular.

La adhesión permitiría al Municipio acceder a herramientas de asistencia técnica, programas de financiamiento y recursos destinados a mejorar la infraestructura y el equipamiento necesario para abordar la problemática de los residuos.

Seguí leyendo Región Ramallo realizó una jornada de formación sobre deporte adaptado e inclusión

En ese marco, el proyecto también solicita acompañamiento provincial para elaborar iniciativas de remediación de pasivos ambientales y desarrollar un Plan Local de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

La intención es que Ramallo pueda contar con una planificación específica que contemple las distintas etapas del manejo de los residuos, desde su generación y recolección hasta su tratamiento y disposición final. Esto permitiría establecer objetivos a mediano y largo plazo y avanzar hacia un sistema de gestión ambiental más adecuado.

Piden una mesa de trabajo y una solución definitiva para el predio Otro de los aspectos incluidos en la iniciativa apunta directamente a la situación administrativa y jurídica del terreno donde funciona actualmente el basural. El bloque recuerda que el Concejo Deliberante aprobó, mediante la Ordenanza Nº 5242/15, la adhesión a la Ley Provincial Nº 14.343, que establece disposiciones para la gestión de pasivos ambientales y la remediación de sitios contaminados.

Según los fundamentos del proyecto, la problemática del predio requiere avanzar en los procedimientos contemplados por esa normativa, con el objetivo de establecer las acciones necesarias para su saneamiento y recuperación ambiental.

Además, los concejales advierten sobre las implicancias jurídicas y patrimoniales que representa el funcionamiento del vertedero en un terreno alquilado a particulares. Frente a ese escenario, plantean la necesidad de trabajar en una alternativa que permita concretar una relocalización definitiva en un inmueble de dominio público.

Para avanzar en ese sentido, la resolución propone que el Departamento Ejecutivo municipal conforme una mesa de enlace técnico con las autoridades del Ministerio de Ambiente bonaerense. Ese espacio tendría como finalidad coordinar las gestiones, formalizar los convenios correspondientes y realizar las actuaciones administrativas necesarias para poner en marcha el proceso de saneamiento.