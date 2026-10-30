La Liga de San Nicolás de Fútbol estableció la acreditación obligatoria para los trabajadores de prensa

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San Nicolás

La medida rige desde el 21 de octubre y alcanza a periodistas, fotógrafos y medios que cubran los torneos. También se fijaron condiciones para el uso y la difusión de fotografías y videos.

La Liga Nicoleña de Fútbol estableció un sistema de acreditación obligatoria para periodistas, fotógrafos y trabajadores de prensa que realicen coberturas en los torneos organizados por la institución. En San Nicolás la disposición entró en vigencia el 21 de octubre de 2026 y también determina que ningún medio podrá reclamar exclusividad sobre las imágenes obtenidas durante las coberturas autorizadas.

Cómo solicitar la acreditación para cubrir los torneos de la Liga Nicoleña De acuerdo con el comunicado difundido por la entidad, todas las personas que deseen realizar tareas periodísticas en los escenarios deportivos deberán contar con una acreditación oficial. El requisito alcanza tanto a trabajadores que representan a empresas periodísticas como a quienes desarrollan su actividad de manera particular.

Para completar el trámite, los interesados deberán presentar una serie de datos personales y laborales que permitan identificar a cada integrante de la prensa y conocer el medio al que representa.

La documentación solicitada incluye:

Nombre y apellido.

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Fotografía personal.

Nombre del medio periodístico, ya sea particular o empresa.

Cargo o función que desempeña.

Desde la Liga explicaron que la iniciativa apunta a ordenar y registrar a las personas que participan de las coberturas deportivas. Además, busca establecer condiciones equitativas para el ingreso y el trabajo de los distintos medios de comunicación en los partidos y actividades oficiales.

Qué pasará con las fotografías y los videos de los partidos Uno de los aspectos centrales de la nueva disposición está relacionado con la utilización y circulación del material fotográfico y audiovisual producido durante las competencias.

La Liga Nicoleña estableció que ningún periodista o medio de comunicación podrá atribuirse exclusividad sobre la cobertura periodística, fotográfica o audiovisual de sus torneos. Esto significa que los trabajadores acreditados no podrán impedir que otros colegas utilicen y difundan imágenes vinculadas con los encuentros y las actividades oficiales.

Asimismo, la institución informó que las fotografías y los videos generados en el marco de las coberturas autorizadas estarán disponibles para los medios y periodistas acreditados, con el objetivo de facilitar su utilización periodística y su difusión pública.

De esta manera, la entidad dejó expresamente establecido que no reconocerá reclamos de exclusividad sobre imágenes de partidos y actividades oficiales cuando hayan sido obtenidas durante coberturas autorizadas.

La disposición busca evitar disputas entre trabajadores de prensa por la utilización del material y establecer criterios comunes para la difusión de las competencias que organiza la institución.

El objetivo de la Liga Nicoleña de Fútbol con la nueva medida En el comunicado, la Liga Nicoleña también hizo hincapié en la importancia de mantener un ámbito de trabajo basado en el respeto y la colaboración entre los distintos integrantes de la prensa.

La entidad solicitó a periodistas, fotógrafos y demás trabajadores que desarrollen sus tareas con responsabilidad, respeten a sus colegas y contribuyan a generar un clima de cooperación durante las jornadas deportivas.

Según lo expresado por la institución, la intención es favorecer la difusión de los torneos, acompañar el crecimiento del fútbol local y dar mayor visibilidad a los clubes que forman parte de la competencia.