Hockey: Náutico San Pedro volvió a festejar y se consagró campeón con la categoría Sub 16

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El equipo femenino del Celeste ganó la Copa de Oro de la Asociación de Hockey del Oeste tras vencer por penales australianos a Ricardo Gutiérrez de Arrecifes.

El hockey del Club Náutico San Pedro atraviesa un gran momento deportivo. El equipo femenino Sub 16 se consagró campeón de la Copa de Oro de la Asociación de Hockey del Oeste (AHO), luego de superar una exigente definición ante Ricardo Gutiérrez de Arrecifes, en una jornada que coronó una destacada temporada para las sampedrinas.

Náutico superó a Racing y llegó a la final de la AHO Los playoffs del certamen se disputaron en la sede del club Ricardo Gutiérrez, ubicada en la localidad de Todd, partido de Arrecifes. En primer turno, las chicas de Náutico enfrentaron a Racing de Chivilcoy por una de las semifinales y consiguieron el triunfo que les permitió acceder al partido decisivo.

En la final se midieron con el conjunto local, en un encuentro muy disputado que necesitó tiempo suplementario para definir al campeón. Después de igualar 3 a 3, la definición llegó mediante los penales australianos, instancia en la que las sampedrinas lograron imponerse para quedarse con el título.

Un año destacado para la categoría Sub 16 La consagración en la Copa de Oro coronó una temporada de mucho crecimiento para esta generación de jugadoras, que también había tenido una destacada participación en el CRC disputado en San Pedro.

En aquella competencia, que se desarrolló en las canchas del predio Marcos Arana de Villa Jardín, el equipo Sub 16 de Náutico alcanzó la final y terminó como subcampeón.

De esta manera, las jóvenes del Celeste cerraron el año con otro importante reconocimiento deportivo, ratificando el buen trabajo realizado durante la temporada.

Náutico repitió el título conseguido por la Sub 14 La nueva conquista también representa una continuidad del gran presente del hockey femenino del club sampedrino. Hace apenas una semana, la categoría Sub 14 había conseguido el título de la Asociación de Hockey del Oeste.