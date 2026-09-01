Comenzó en San Nicolás la séptima edición del Congreso Nómade de Foto y Video

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San Nicolás

El encuentro reúne a fotógrafos, videógrafos, estudiantes y profesionales con charlas, talleres y actividades hasta el jueves.

La séptima edición del Congreso Nómade de Foto y Video comenzó este lunes en el Teatro Municipal Rafael de Aguiar de la ciudad de San Nicolás. La propuesta reúne durante cuatro jornadas a fotógrafos, videógrafos, estudiantes, aficionados y profesionales de distintas disciplinas, con actividades de formación, intercambio y encuentro.

Congreso Nómade de Foto y Video en San Nicolás El encuentro, que se realiza desde 2019, volvió a reunir a integrantes de la comunidad vinculada al mundo de la imagen. La jornada inaugural contó con distintas propuestas de capacitación y la participación de reconocidos profesionales.

Entre los expositores estuvo Rodrigo Abd, quien brindó una charla sobre el ejercicio actual del fotoperiodismo. También participaron Abi Álvarez, Liz Pinto y Fran Montoro, quienes compartieron experiencias y conocimientos relacionados con diferentes áreas de la fotografía.

El Congreso Nómade nació por iniciativa de un grupo de fotógrafos encabezado por el nicoleño Maxi Oviedo y, con el paso de los años, amplió su convocatoria hasta recibir participantes de distintas provincias argentinas y de otros países.

Una propuesta que combina formación y solidaridad Además de las actividades vinculadas con la capacitación profesional, el Congreso mantiene como una de sus características principales el espíritu solidario. A lo largo de sus diferentes ediciones, la iniciativa acompañó a instituciones y organizaciones relacionadas con la salud, la infancia, los animales y otras causas sociales.

De esta manera, el encuentro busca generar espacios para incorporar nuevos conocimientos, compartir experiencias y fortalecer los vínculos entre quienes encuentran en la fotografía y el video una profesión, una herramienta de expresión o una actividad artística.

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La agenda del Congreso Nómade hasta el jueves La programación continuará este martes 1 de septiembre con las presentaciones de Nacho Milani, Magaly Gisel, Nacho Ballester y Víctor Lax, además de una actividad especial de Nikon. La jornada también incluirá una fiesta destinada a compartir entre colegas y participantes.

El miércoles 2 se realizará una salida fotográfica por distintos sectores de San Nicolás y habrá talleres optativos, que permitirán trasladar parte de la experiencia del Congreso a diferentes espacios de la ciudad.

El cierre está previsto para el jueves 3 de septiembre, con las presentaciones de Bianca y Marcelo, Victoria Kustermann, Andrés Torres, Flor Arroyos y Tifa Grados. Los especialistas abordarán distintas temáticas relacionadas con la fotografía, el marketing, la iluminación y la producción de imágenes.