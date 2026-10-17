Primavera ausente en Pergamino: el frío se adueña del fin de semana del Día de la Madre

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Pergamino

Con máximas de apenas 15 grados y mínimas que descenderán hasta los 5, Pergamino tendrá jornadas más propias del invierno que de octubre. El viento del sur acentuará la sensación de frío.

La primavera sigue sin hacerse sentir en Pergamino. A casi un mes de su inicio astronómico, las temperaturas bajas, el viento y la escasa presencia del sol mantienen a la ciudad lejos de las jornadas templadas que suelen caracterizar a esta época del año. El panorama para este fin de semana no será la excepción: el frío volverá a ser protagonista y acompañará tanto el sábado como el domingo, cuando se celebre el Día de la Madre.

Lejos de los días agradables, las condiciones meteorológicas tendrán características invernales. Las temperaturas máximas no superarán los 15 grados durante el fin de semana, mientras que las mínimas continuarán en descenso y llegarán a los 5 grados al comienzo de la próxima semana.

Un sábado con viento del sur El frío ya se instaló en Pergamino y este sábado se hará sentir con mayor intensidad por la presencia del viento del sur, que acentuará la sensación térmica y mantendrá un ambiente poco habitual para mediados de octubre.

La temperatura máxima alcanzará los 15 grados, pero con el correr de las horas y la caída del sol el termómetro descenderá hasta ubicarse en torno a los 7 grados. Por eso, quienes tengan previsto salir durante la tarde o regresar a sus hogares por la noche deberán tener en cuenta que el abrigo seguirá siendo indispensable.

La situación responde al avance de una masa de aire frío sobre la región central del país, un fenómeno que dejará marcas térmicas bajas en buena parte de la provincia de Buenos Aires y que también se sentirá en otras zonas de la Argentina.

Un Día de la Madre con mañana fría El domingo, cuando las familias se reunirán para celebrar el Día de la Madre, las condiciones meteorológicas se mantendrán prácticamente sin cambios en Pergamino. Se espera otra jornada con temperaturas bajas, una máxima cercana a los 15 grados y una mínima de alrededor de 7.

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La principal diferencia estará en la evolución del viento, que durante la tarde cambiará de dirección y comenzará a soplar desde el noreste. Esta modificación anticipará una recuperación gradual de las temperaturas máximas para el inicio de la próxima semana.

Aunque el frío estará presente, la ausencia de precipitaciones previstas permitirá organizar encuentros familiares y actividades al aire libre. De todos modos, será importante considerar las condiciones de las primeras horas del día, cuando el ambiente continuará siendo muy frío.

¿Cuándo volverán los días más templados? En Pergamino, el cambio en la dirección del viento favorecerá una recuperación de las temperaturas máximas desde el lunes, cuando se espera que el termómetro alcance los 19 grados. Sin embargo, las mañanas continuarán frías, con una mínima prevista de apenas 5 grados.

Por el momento, los pronósticos no anticipan lluvias para los próximos días, una condición favorable para quienes deseen aprovechar los espacios verdes y organizar actividades al aire libre. La mejora será gradual y no significará, al menos de inmediato, la llegada de jornadas plenamente primaverales.