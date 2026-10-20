Miguel Errandonea llevará el asado pergaminense a una de las grandes competencias del mundo

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Pergamino

El reconocido especialista en carnes maduradas y cocina a las brasas integrará el equipo argentino que participará este sábado del Texas Open Fire Meat Up 2026, en Estados Unidos. Junto a otros cinco destacados referentes de la gastronomía nacional, buscará repetir la histórica consagración de 2024.

La pasión por el asado, el conocimiento de la carne y una trayectoria construida durante casi tres décadas llevarán al pergaminense Miguel Errandonea a uno de los escenarios gastronómicos más importantes del mundo. El reconocido especialista en carnes maduradas y cocina a las brasas fue convocado para integrar el equipo argentino que participará del Texas Open Fire Meat Up 2026, un multitudinario festival internacional que se desarrollará este sábado 24 de octubre en Hondo, Texas, Estados Unidos.

La presencia de Errandonea constituye una noticia de especial relevancia para Pergamino, no solamente por la magnitud del acontecimiento, sino también porque compartirá equipo con algunos de los referentes argentinos de la cocina a fuego abierto, en una competencia que reúne a especialistas de diferentes países y que se ha convertido en una verdadera vidriera mundial para los amantes del asado.

El desafío tendrá además un condimento especial: Argentina llegará con el antecedente de haber conquistado en 2024 los dos máximos reconocimientos del encuentro, tanto el otorgado por el jurado especializado como el elegido por el público.

En esta oportunidad, el conjunto nacional estará integrado por Federico Royo, Salvador Mazzocchi, Vilmar Paiva, Juan de la Cruz, Miguel Errandonea y Darío Brugnoni. Seis especialistas que unirán sus conocimientos, técnicas y experiencias con el propósito de volver a colocar al asado argentino en lo más alto de la consideración internacional.

Un pergaminense entre los grandes del asado El equipo que representará a Argentina y va para revalidar en título. Para quienes conocen su historia, la convocatoria de Miguel Errandonea representa mucho más que una participación en un festival gastronómico.

Durante casi tres décadas, su vida estuvo ligada al oficio de carnicero, una actividad que comenzó desde el mostrador y que, con el paso del tiempo, fue transformándose en una verdadera especialización en el conocimiento, tratamiento y preparación de la carne.

Su nombre comenzó a adquirir notoriedad a partir de La Nueva Carnicería, el emprendimiento desde el cual impulsó en Pergamino una técnica que por entonces todavía resultaba poco habitual en la región: la maduración de carne en seco, conocida internacionalmente como dry aged.

Este procedimiento consiste en conservar determinados cortes en cámaras especialmente acondicionadas, bajo condiciones controladas de temperatura, humedad y circulación de aire. Durante ese proceso, la carne experimenta transformaciones que permiten desarrollar sabores más intensos y características particulares de textura y terneza.

Errandonea se convirtió en uno de los impulsores de esta técnica en la región y comenzó a despertar el interés de cocineros, restaurantes y especialistas de distintos puntos del país.

Su experiencia también llegó a la televisión. Sus carnes maduradas fueron utilizadas en preparaciones de reconocidos programas gastronómicos, mientras que su relación profesional con el chef Christian Petersen contribuyó a ampliar la difusión de su trabajo.

Con el tiempo, aquel carnicero que había encontrado una manera diferente de trabajar el producto comenzó a desarrollar otra faceta: la de cocinero especializado en el fuego, la parrilla y las distintas técnicas de cocción de carnes.

Participó en exposiciones, demostraciones y encuentros gastronómicos, compartiendo sus conocimientos sobre desposte, selección de cortes, maduración y preparación.

También incursionó en la capacitación de nuevos trabajadores del sector, convencido de la importancia de transmitir los conocimientos adquiridos durante tantos años de oficio.

Esa combinación de experiencia práctica, conocimiento técnico y pasión por la cocina es precisamente uno de los atributos que ahora llevará al encuentro internacional de Texas.

Argentina buscará repetir una consagración histórica El Texas Open Fire Meat Up es un acontecimiento que reúne a reconocidos chefs, parrilleros, especialistas en barbecue y creadores de contenido gastronómico de distintas partes del mundo.

El festival fue impulsado por Al Frugoni, un argentino radicado en Estados Unidos que logró construir una importante trayectoria internacional difundiendo las técnicas tradicionales de cocción con fuego abierto.

En su edición de 2024, el equipo argentino consiguió una actuación extraordinaria que todavía es recordada dentro del ambiente gastronómico.

La delegación nacional se adjudicó simultáneamente el People's Choice, distinción que surge de la votación del público, y el Judges' Choice, reconocimiento otorgado por el jurado especializado.

La preparación que conquistó ambas categorías fueron unas empanadas de vacío al asador, una propuesta que combinó una de las comidas más representativas de Argentina con una técnica tradicional de cocción a las brasas.

Aquella doble consagración significó un reconocimiento internacional para la cocina argentina y dejó una vara especialmente alta para las siguientes participaciones.

Ahora, con una nueva formación que incluye al pergaminense Errandonea, Argentina volverá a competir con la intención de repetir aquel protagonismo.

Entre los integrantes se destaca Salvador Mazzocchi, conocido en las redes sociales como Salva la Cocina, quien ya fue uno de los protagonistas de aquella consagración. A él se suman Federico Royo, Vilmar Paiva, Juan de la Cruz, Darío Brugnoni y el propio Miguel Errandonea.

La conformación del equipo permitirá reunir diferentes miradas sobre la cocina con fuego, desde las técnicas tradicionales del asado argentino hasta nuevas formas de presentación y preparación de las carnes.

Un espectáculo gastronómico de nivel mundial La edición 2026 tendrá como escenario Quail Crossing Ranch, un establecimiento ubicado en Hondo, Texas, que durante la jornada se transformará en un gigantesco espacio dedicado a la gastronomía con fuego abierto.

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El encuentro reunirá a más de 30 equipos internacionales y convocará a cocineros, parrilleros profesionales y especialistas que mostrarán sus habilidades ante miles de aficionados a la cocina y al barbecue.

La actividad principal se desarrollará el sábado 24 de octubre, entre las 10:00 y las 16:00, aunque el viernes 23 también habrá propuestas especiales, entre ellas cenas exclusivas y clases magistrales.

Una de las particularidades del festival es su modalidad de degustación libre. Quienes adquieren sus entradas pueden recorrer los distintos espacios y probar las preparaciones elaboradas por los equipos durante las seis horas de actividad.

El espectáculo promete ser impactante. Sobre grandes estructuras de hierro, parrillas y asadores se cocinarán animales enteros, entre ellos novillos, cerdos, corderos y cabritos, además de otras preparaciones características de diferentes culturas gastronómicas.

La cocción de animales completos exige un manejo particularmente preciso del fuego, de las distancias respecto de las brasas y de los tiempos necesarios para alcanzar el punto adecuado.

En ese escenario, los participantes deberán demostrar no solamente su capacidad culinaria, sino también creatividad, organización y trabajo en equipo.

Para Argentina, el acontecimiento representa una oportunidad de exhibir una de sus tradiciones culturales más reconocidas: el asado como una expresión gastronómica que combina conocimiento, paciencia y una manera particular de compartir alrededor del fuego.

Del mostrador de Pergamino a Texas La historia de Miguel Errandonea tiene un componente que vuelve especialmente significativa esta convocatoria.

Su trayectoria no comenzó en grandes restaurantes ni en escuelas internacionales de gastronomía, sino detrás del mostrador de una carnicería de Pergamino, aprendiendo a reconocer los cortes, sus características y las mejores maneras de aprovechar cada pieza.

Con curiosidad y espíritu emprendedor, comenzó a investigar técnicas de maduración utilizadas en otras partes del mundo, particularmente en España, y decidió aplicarlas a su actividad.

Lo que inicialmente parecía una propuesta novedosa y difícil de instalar en el mercado local terminó convirtiéndose en su principal carta de presentación.

Su trabajo trascendió los límites de Pergamino, llegó a restaurantes y cocineros reconocidos y le abrió las puertas de un ambiente gastronómico cada vez más amplio.

La cocina a las brasas apareció después como una evolución natural de ese recorrido. Conocer profundamente la carne le permitió desarrollar una mirada particular sobre su preparación, entendiendo que la calidad del producto, el manejo del fuego y los tiempos de cocción son factores inseparables.

Hoy, esa experiencia lo encuentra frente a una oportunidad internacional de enorme importancia.

Compartir equipo con reconocidos especialistas argentinos y participar en una competencia de semejante magnitud representa un reconocimiento a su trayectoria y, al mismo tiempo, un nuevo desafío profesional.

Pergamino también estará presente La participación de Miguel Errandonea en el Texas Open Fire Meat Up 2026 constituye una muestra de cómo el conocimiento, la perseverancia y la pasión por un oficio pueden abrir oportunidades mucho más allá del lugar donde comenzó una historia.

En un festival donde estarán presentes algunas de las figuras más reconocidas de la cocina a fuego abierto, el pergaminense tendrá la posibilidad de aportar su experiencia y representar una tradición gastronómica que forma parte de la identidad nacional.

La expectativa estará puesta en el desempeño del equipo argentino, que buscará repetir el éxito de 2024 frente a competidores de diferentes países.

Pero, más allá de los resultados, la convocatoria ya representa un logro importante para Errandonea.

Porque detrás de su presencia en Texas hay muchos años de trabajo, aprendizaje y dedicación. Desde aquella carnicería de barrio hasta los grandes encuentros gastronómicos, su recorrido demuestra que un oficio tradicional también puede convertirse en una plataforma de proyección internacional.

Este sábado, cuando se enciendan los fuegos en Quail Crossing Ranch y los equipos comiencen a desplegar sus preparaciones, habrá un pergaminense entre los protagonistas.