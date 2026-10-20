Últimos días para inscribirse en la Escuela de Montaje que se realizará en Pergamino

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Pergamino

La capacitación impulsada por Scófano y Cía. junto a LTN tendrá lugar el jueves 29 de octubre en el Parque Industrial. Está dirigida a trabajadores, instaladores y personas interesadas en perfeccionar sus conocimientos sobre sistemas constructivos.

Pergamino se prepara para recibir una propuesta de capacitación que busca acercar conocimientos técnicos, mejorar las prácticas de trabajo y contribuir a la profesionalización de quienes se desempeñan en el sector de la construcción. El próximo jueves 29 de octubre se desarrollará la Escuela de Montaje, una jornada intensiva que combinará contenidos teóricos con experiencias prácticas y para la cual continúa abierta la inscripción.

La iniciativa es impulsada por Scófano y Cía. y LTN, empresa especializada en soluciones constructivas con paneles, a partir de un convenio que permitirá reunir en Pergamino a profesionales y especialistas encargados de transmitir conocimientos sobre montaje de estructuras, techos y diferentes sistemas constructivos.

La actividad tendrá lugar en el SUM del Parque Industrial de Pergamino, de 9:00 a 17:00, y constituye una oportunidad especialmente interesante para instaladores, trabajadores de la construcción y personas que buscan incorporar nuevas herramientas para su actividad laboral.

Aprender haciendo Uno de los principales atractivos de la Escuela de Montaje será su modalidad de enseñanza. Lejos de limitarse a exposiciones técnicas, la propuesta contempla demostraciones concretas mediante estructuras y maquetas de importantes dimensiones, especialmente preparadas para reproducir situaciones habituales de obra.

Los participantes podrán conocer procedimientos de montaje, observar las distintas etapas de ejecución y familiarizarse con recomendaciones técnicas fundamentales para trabajar con mayor precisión y seguridad.

La capacitación abordará aspectos relacionados con la instalación de paneles, el montaje de techos, la colocación de chapas, las terminaciones y la resolución de diferentes situaciones constructivas, tanto en instalaciones industriales como residenciales.

El propósito es que los asistentes puedan trasladar los conocimientos adquiridos a su actividad cotidiana, incorporando criterios profesionales y buenas prácticas que contribuyan a mejorar la calidad de los trabajos.

Una oportunidad para ampliar conocimientos Laureano Scófano, de Scófano y Cía., explicó al anunciar la iniciativa que el proyecto surgió originalmente de la necesidad de profundizar la formación del personal de la empresa. Sin embargo, a partir del acuerdo alcanzado con LTN, se resolvió extender la convocatoria a otras personas interesadas.

De esta manera, una capacitación inicialmente pensada para el ámbito empresarial se transformó en una propuesta abierta, con el objetivo de compartir conocimientos y favorecer el desarrollo de nuevas capacidades laborales.

La actividad también apunta a fortalecer la profesionalización de un sector en el que la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas constructivos exige una actualización permanente.

Cómo será la jornada El programa comenzará a las 9:00 con la presentación de Academia LTN y de los profesionales que estarán a cargo de la capacitación.

Durante la mañana se desarrollarán contenidos vinculados con las características y propiedades de los paneles, sus beneficios, experiencias de aplicación y procedimientos de montaje. También se trabajará sobre casos concretos y técnicas para la correcta instalación de techos.

Después del almuerzo, a partir de las 14:00, llegará uno de los momentos centrales de la propuesta: la instancia práctica, durante la cual los participantes podrán observar y trabajar sobre las estructuras preparadas especialmente para la capacitación.

La jornada incluirá un espacio de descanso y finalizará con la entrega de certificados a los asistentes.

Inscripción abierta y cupos limitados Desde la organización recordaron que la participación requiere inscripción previa y que los cupos son limitados, por lo que se recomienda a los interesados realizar el trámite con anticipación.

Las consultas e inscripciones se reciben a través del correo electrónico adm.scofanoycia@gmail.com.