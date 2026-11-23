Vuelve Jensen Huang: Nvidia lo restituyó como director ejecutivo y sus acciones se dispararon más del 30 %

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El directorio revirtió en menos de dos semanas la aceptación de su renuncia, vinculada a un escándalo con sospechas de espionaje. Wall Street reaccionó con subas.

Nvidia restituyó este lunes a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía, menos de dos semanas después de haber aceptado su renuncia en medio de un escándalo que incluyó sospechas de espionaje. La noticia impulsó una suba de más del 30 % en las acciones de la empresa en las primeras operaciones en Wall Street.

La decisión del directorio Según el comunicado que la empresa presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el directorio votó por unanimidad restituir a Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del directorio, con efecto inmediato. La decisión se tomó después de una serie de reuniones con Huang, tras las cuales los directores quedaron conformes con su sinceridad y su capacidad para conducir la compañía.

Harvey Jones, presidente del directorio, sostuvo que Huang es la persona indicada para liderar Nvidia y que su regreso responde a los intereses de los accionistas, los empleados, los socios y los clientes. Jones seguirá al frente del directorio, y Colette Kress, que ocupó la dirección ejecutiva de manera interina, volverá a su cargo de directora financiera.

La empresa afirmó en el comunicado que el regreso de Huang no representa un riesgo para la seguridad nacional. Según la agencia AFP, la compañía señaló que la decisión tuvo en cuenta la opinión de los «niveles más altos» del Gobierno de Estados Unidos.

Huang, cofundador de Nvidia en 1993, dijo que asume la responsabilidad «con la mayor humildad y un compromiso renovado» y que no ve la hora de volver a trabajar.

El escándalo El 11 de noviembre, el directorio aceptó la renuncia de Huang. Su salida se produjo tras la difusión de relaciones extramatrimoniales, entre ellas un presunto vínculo con Alice Huang, exejecutiva de la empresa de Singapur Megaspeed, una mujer que los organismos de inteligencia estadounidenses sospechaban que espiaba para China. China negó esas acusaciones.

Según el comunicado de este lunes, Huang fue objetivo de un intento de inteligencia extranjera. El directorio formó un comité integrado solo por directores independientes, que contrató a un asesor legal externo para investigar el caso. La empresa aclaró que esa investigación seguirá hasta el final y que Huang se comprometió a colaborar con ella.

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Un giro en pocos días La restitución contradice lo que el directorio había sostenido hasta la semana pasada. El martes 17, durante la presentación de los resultados del tercer trimestre, Jones dijo que el directorio no tenía intención de restituir a Huang y que había contratado a la consultora Heidrick & Struggles para buscar un reemplazante permanente.

El Gobierno estadounidense también había modificado su postura. Una semana antes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había pedido una «reestructuración drástica» en Nvidia y había sugerido buscar un nuevo director ejecutivo fuera de la empresa. El domingo, sin embargo, evitó descartar el regreso de Huang. Este lunes, el presidente Donald Trump celebró la decisión del directorio y afirmó que el Gobierno no tenía motivos para creer que el regreso de Huang representara un riesgo para la seguridad nacional.

La reacción de los mercados Según el diario Clarín, minutos antes de la apertura de la Bolsa de Nueva York, la acción de Nvidia subía un 30,43 %, hasta los US$ 163,73. La agencia Reuters informó que, ya en las primeras operaciones, la suba llegaba al 33 %, lo que permitió a la empresa recuperar casi todo lo que había perdido desde que se conoció el escándalo.

La noticia impulsó a todo el sector tecnológico. El índice Nasdaq subió un 6 % y el S&P 500, un 4 %, lo que compensó la caída del viernes, cuando los inversores se habían desprendido de acciones vinculadas con la inteligencia artificial, en parte por la incertidumbre en Nvidia. En Europa, el índice STOXX 600 subía un 1,5 %.

Qué dicen los analistas Para Gil Luria, de la firma D.A. Davidson, la restitución elimina los dos grandes riesgos que enfrentaba Nvidia: la preocupación por posibles violaciones de los controles de exportación y una transición desordenada en la dirección de la empresa.