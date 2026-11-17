Gemelos digitales: fábricas que ensayan sus procesos antes de ejecutarlos en la realidad

> Gemelos digitales: fábricas que ensayan sus procesos antes de ejecutarlos en la realidad

Tendencias

Réplicas virtuales alimentadas con datos reales permiten probar cambios, anticipar fallas y planificar plantas enteras antes de mover una sola máquina.

Fuente: BMW, Siemens, NVIDIA e ISO. · 17 de noviembre de 2026 a las 08:08 a. m.

Las fábricas pueden ensayar sus procesos antes de modificarlos en la realidad. Los gemelos digitales, réplicas virtuales de máquinas, instalaciones o líneas de producción que se alimentan con datos reales, permiten anticipar fallas, probar cambios y optimizar la producción, y la inteligencia artificial empieza a sumarles la capacidad de ajustar procesos en tiempo real.

Qué es un gemelo digital Un gemelo digital es una representación virtual de un objeto o un proceso físico que se actualiza con datos de su versión real. Los sensores instalados en las máquinas envían información sobre temperatura, vibraciones, velocidad o consumo, y el modelo virtual reproduce lo que ocurre en la planta.

La diferencia con una simulación tradicional es esa conexión permanente con la realidad. El gemelo no representa una máquina genérica, sino una máquina concreta, con su desgaste y sus condiciones de funcionamiento.

La Organización Internacional de Normalización (ISO) publicó en 2021 la norma ISO 23247, que establece un marco de referencia para el uso de gemelos digitales en la industria manufacturera.

Cómo se relacionan la planta real y su réplica virtual. — LA OPINIÓN Para qué se usan Las aplicaciones van desde una máquina individual hasta una fábrica completa:

Mantenimiento predictivo: el gemelo detecta patrones que anticipan una falla, lo que permite programar la reparación antes de que la máquina se detenga.

Prueba de cambios: una modificación en la línea de producción se ensaya primero en el modelo virtual para medir su efecto sin interrumpir la producción real.

Planificación de plantas: la distribución de máquinas, robots y circuitos de logística se diseña y valida en un entorno virtual antes de la construcción.

Seguí leyendo Tendencias Radar en la moto: así funciona el sistema de asistencia de Honda

Una fábrica planificada de forma virtual BMW fue uno de los primeros fabricantes en aplicar esta tecnología a escala de planta. La empresa planificó y validó de forma totalmente virtual su fábrica de Debrecen, en Hungría, donde produce los modelos de su plataforma eléctrica Neue Klasse.

La producción virtual comenzó más de dos años antes del inicio de la producción en serie. Con la plataforma Omniverse de NVIDIA, los equipos simularon en tiempo real la distribución de la planta, los robots y la logística. “Esto nos hace mucho más rápidos y eficientes, y además ahorra costos”, señaló en 2023 Milan Nedeljković, miembro del directorio de BMW a cargo de la producción.

Más empresas, más herramientas Siemens presentó en enero, en la feria CES de Las Vegas, Digital Twin Composer, una herramienta que combina los modelos virtuales con datos en tiempo real de las instalaciones físicas. Según la compañía, PepsiCo la utiliza en algunas de sus plantas y depósitos de Estados Unidos, donde identificó hasta el 90 % de los problemas potenciales antes de realizar modificaciones físicas y aumentó un 20 % la producción en su primera implementación.

Seguí leyendo Tendencias Autos eléctricos de 800 voltios: cómo funciona la carga ultrarrápida

Digital Twin Composer, la herramienta de Siemens que combina modelos virtuales con datos en tiempo real de las plantas. PepsiCo la utiliza en algunas de sus instalaciones de Estados Unidos. — Siemens En la feria industrial de Hannover, en abril, NVIDIA y sus socios mostraron otros casos. Uno de ellos fue el desarrollo de un robot humanoide en una fábrica de Siemens en Erlangen, Alemania: según la empresa, trabajar primero en simulación redujo a siete meses un desarrollo de hardware que suele llevar hasta dos años.

Hacia la optimización en tiempo real La siguiente etapa combina los gemelos digitales con la inteligencia artificial. En lugar de usarse solo para probar escenarios, los modelos empiezan a analizar los datos de la planta de manera continua y a proponer ajustes sobre la marcha: cambiar la velocidad de una línea, redistribuir tareas o anticipar un cuello de botella.