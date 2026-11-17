Autos eléctricos de 800 voltios: cómo funciona la carga ultrarrápida
BYD anunció cargas de 1000 kW, y BMW, de 400 kW. Por qué subir el voltaje acelera la carga y qué otros factores definen cuánto se tarda.
Los fabricantes de autos eléctricos compiten por reducir los tiempos de carga. Para lograrlo, cada vez más modelos adoptan arquitecturas de 800 voltios o más, que permiten recibir más potencia con menos calor. BMW anuncia cargas de hasta 400 kW, y BYD, de 1000 kW, aunque el tiempo real depende de varios factores.
Por qué el voltaje importa
La potencia de carga es el resultado de multiplicar el voltaje por la corriente. La mayoría de los autos eléctricos trabaja con sistemas de alrededor de 400 voltios. Si se duplica el voltaje, se puede entregar la misma potencia con la mitad de la corriente.
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Esa diferencia tiene efectos prácticos. Con menos corriente circulando, se genera menos calor y se pierde menos energía. Los cables pueden ser más finos y livianos, y la batería tolera mejor las cargas de alta potencia durante más tiempo.
De Porsche a la mayoría de las marcas
El primer auto de serie con arquitectura de 800 voltios fue el Porsche Taycan, en 2019. Desde entonces, la tecnología se extendió a modelos como los Hyundai Ioniq 5 e Ioniq 6, el Kia EV6, el Audi Q6 e-tron, el Volvo EX90 y el Mercedes-Benz CLA.
BMW la incorporó en el iX3 de su nueva plataforma Neue Klasse. Según la marca, la versión 50 xDrive admite cargas de hasta 400 kW y recupera hasta 372 kilómetros de autonomía en 10 minutos, medidos según el ciclo europeo WLTP.
El salto a los 1000 voltios
BYD fue más allá. En marzo de 2025 presentó su Super e-Platform, con una arquitectura de 1000 voltios y un sistema de carga de 1000 kW, un megavatio. Según la empresa, el sedán Han L puede sumar 400 kilómetros de autonomía en cinco minutos de carga. BYD anunció además que instalará más de 4000 estaciones de carga de esa potencia en China.
No siempre es el doble de rápido
El voltaje no es el único factor. El tiempo de carga real depende de la potencia que entrega el cargador, de la temperatura de la batería, de su nivel de carga al momento de enchufar y de la curva de carga que define cada fabricante: la potencia máxima solo se alcanza durante algunos minutos y después baja.
Por eso, un auto de 800 voltios no carga necesariamente en la mitad del tiempo que uno de 400. Las cifras de potencia máxima que anuncian las marcas tampoco equivalen al tiempo que se tarda en una carga completa.
Compatibilidad con los cargadores existentes
La mayoría de los cargadores rápidos instalados en el mundo trabaja a 400 voltios. Los autos de 800 voltios pueden usarlos, pero necesitan convertir el voltaje: algunos lo hacen con un componente adicional, y otros, como los de la plataforma de Hyundai y Kia, con el propio motor eléctrico. En esos cargadores, la carga es más lenta.
Para Porsche, por ejemplo, el Taycan carga del 10 al 80 % en unos 18 minutos en un cargador de 800 voltios, y en unos 35 minutos en uno de 400.