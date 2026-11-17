Híbridos y eléctricos: el cambio que transforma el mercado automotor argentino
Entre enero y septiembre se patentaron 66.265 vehículos electrificados, un 267,4 % más que en 2025. Qué los impulsa y qué falta, como la red de carga.
Los autos híbridos y eléctricos protagonizan uno de los cambios más importantes del mercado automotor argentino. Entre enero y septiembre se patentaron 66.265 vehículos electrificados, un 267,4 % más que en el mismo período de 2025, mientras las ventas totales cayeron. El cupo de importación sin arancel y la llegada de nuevas marcas acompañan ese crecimiento.
Un segmento que crece en un mercado que cae
Según el informe de electromovilidad del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), que elabora la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), entre enero y septiembre se patentaron 66.265 autos y vehículos comerciales livianos electrificados, frente a 18.038 en el mismo período de 2025. Ya representan el 16,1 % de ese mercado.
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El crecimiento contrasta con el mercado total, que entre enero y octubre registró 481.852 patentamientos, un 12,8 % menos que un año antes.
Los híbridos, mayoría
La mayor parte de los electrificados son híbridos. Según el SIOMAA, entre enero y septiembre el 53 % fueron híbridos convencionales, que no se enchufan; el 22 %, híbridos enchufables, y el 15 %, híbridos livianos. Los eléctricos puros representaron el 9 %.
Toyota encabezó el segmento, con el 19,9 % de los patentamientos, seguida por BYD, con el 18,5 %; Ford, con el 12,1 %; BAIC, con el 8,9 %, y Chery, con el 6,9 %. El modelo más patentado fue el Ford Territory híbrido, con 7654 unidades, seguido por el Toyota Corolla Cross híbrido, con 5956, y el BAIC BJ30 híbrido, con 5357.
El salto de los eléctricos puros
Los autos 100 % eléctricos registraron el mayor crecimiento porcentual. Entre enero y octubre se patentaron 6736 unidades, frente a 893 en el mismo período de 2025, un aumento del 654,3 %. Aun así, representan alrededor del 1,4 % del mercado total.
En ese segmento, BYD concentra la mayor parte de las ventas. En octubre patentó 470 de los 699 eléctricos puros, el 67,2 %. El BYD Dolphin Mini fue el modelo más vendido, con 376 unidades.
El cupo sin arancel y otros incentivos
El régimen que permite importar cada año 50.000 vehículos híbridos y eléctricos sin pagar el arancel del 35 % es uno de los motores del cambio. El Decreto 1128/2026 fijó los topes de precio en origen: US$ 35.000 para los eléctricos, US$ 18.000 para los híbridos convencionales y enchufables, y US$ 16.000 para los híbridos livianos.
A eso se sumó la eliminación del impuesto interno a los autos, dispuesta por la Ley 27.802 a partir del 1 de abril, y la llegada de nuevas marcas, sobre todo chinas, con una oferta amplia de modelos electrificados.
Las motos eléctricas, en cambio, quedaron afuera del beneficio: el Decreto 44/2026 excluyó a ciclomotores, motos, triciclos y cuatriciclos del cupo sin arancel.
El desafío de la carga
El crecimiento de los modelos enchufables plantea un desafío de infraestructura. Según el mismo informe de ACARA, en el país hay unos 318 puntos de carga públicos o semipúblicos para cerca de 19.400 vehículos eléctricos e híbridos enchufables, unos 61 por punto de carga. Alrededor del 70 % de esos puntos se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.