> Híbridos y eléctricos: el cambio que transforma el mercado automotor argentino

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Entre enero y septiembre se patentaron 66.265 vehículos electrificados, un 267,4 % más que en 2025. Qué los impulsa y qué falta, como la red de carga.

17 de noviembre de 2026 a las 08:34 a. m.

Fuente: ACARA (SIOMAA), Boletín Oficial. · 17 de noviembre de 2026 a las 08:34 a. m.

Los autos híbridos y eléctricos protagonizan uno de los cambios más importantes del mercado automotor argentino. Entre enero y septiembre se patentaron 66.265 vehículos electrificados, un 267,4 % más que en el mismo período de 2025, mientras las ventas totales cayeron. El cupo de importación sin arancel y la llegada de nuevas marcas acompañan ese crecimiento.

Un segmento que crece en un mercado que cae Según el informe de electromovilidad del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), que elabora la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), entre enero y septiembre se patentaron 66.265 autos y vehículos comerciales livianos electrificados, frente a 18.038 en el mismo período de 2025. Ya representan el 16,1 % de ese mercado.

Entre enero y septiembre se patentaron 66.265 vehículos electrificados, contra 18.038 en el mismo período de 2025. — LA OPINION, con datos de ACARA (SIOMAA). El crecimiento contrasta con el mercado total, que entre enero y octubre registró 481.852 patentamientos, un 12,8 % menos que un año antes.

Los híbridos, mayoría La mayor parte de los electrificados son híbridos. Según el SIOMAA, entre enero y septiembre el 53 % fueron híbridos convencionales, que no se enchufan; el 22 %, híbridos enchufables, y el 15 %, híbridos livianos. Los eléctricos puros representaron el 9 %.

Toyota encabezó el segmento, con el 19,9 % de los patentamientos, seguida por BYD, con el 18,5 %; Ford, con el 12,1 %; BAIC, con el 8,9 %, y Chery, con el 6,9 %. El modelo más patentado fue el Ford Territory híbrido, con 7654 unidades, seguido por el Toyota Corolla Cross híbrido, con 5956, y el BAIC BJ30 híbrido, con 5357.

Los híbridos convencionales representan el 53 % de los electrificados patentados en 2026. — LA OPINION, con datos de ACARA (SIOMAA). El salto de los eléctricos puros Los autos 100 % eléctricos registraron el mayor crecimiento porcentual. Entre enero y octubre se patentaron 6736 unidades, frente a 893 en el mismo período de 2025, un aumento del 654,3 %. Aun así, representan alrededor del 1,4 % del mercado total.

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En ese segmento, BYD concentra la mayor parte de las ventas. En octubre patentó 470 de los 699 eléctricos puros, el 67,2 %. El BYD Dolphin Mini fue el modelo más vendido, con 376 unidades.

El cupo sin arancel y otros incentivos El régimen que permite importar cada año 50.000 vehículos híbridos y eléctricos sin pagar el arancel del 35 % es uno de los motores del cambio. El Decreto 1128/2026 fijó los topes de precio en origen: US$ 35.000 para los eléctricos, US$ 18.000 para los híbridos convencionales y enchufables, y US$ 16.000 para los híbridos livianos.

A eso se sumó la eliminación del impuesto interno a los autos, dispuesta por la Ley 27.802 a partir del 1 de abril, y la llegada de nuevas marcas, sobre todo chinas, con una oferta amplia de modelos electrificados.

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Las motos eléctricas, en cambio, quedaron afuera del beneficio: el Decreto 44/2026 excluyó a ciclomotores, motos, triciclos y cuatriciclos del cupo sin arancel.