Motos de media cilindrada: qué eligen quienes dan el salto desde una 150

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Entre enero y septiembre se patentaron más de 50.000 motos de 250 a 800 cm³, un 15,4 % más que en 2025. Qué modelos eligen quienes dan el salto.

Fuente: CAFAM, DNRPA y Decreto 32/2018. · 16 de noviembre de 2026 a las 01:50 p. m.

Las motos de media cilindrada ganan espacio entre quienes buscan dar el salto desde una 150 o una 250. Entre enero y septiembre se patentaron 50.506 unidades de 250 a 800 cm³, un 15,4 % más que en el mismo período de 2025, impulsadas por una oferta cada vez más amplia de marcas y modelos.

Un segmento en crecimiento Según los datos de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), en septiembre se patentaron 6958 motos de 250 a 800 cm³, un 13,5 % más que un año antes y un 24,5 % más que en agosto.

El segmento crece, aunque a un ritmo menor que el mercado total. Entre enero y octubre, los patentamientos de motos de todas las cilindradas aumentaron cerca de un 39 %, impulsados sobre todo por las motos de 110 y 150 cm³. Las de media cilindrada representan alrededor del 8 % de las ventas.

Las marcas que lideran Honda encabezó el segmento en septiembre, con 1770 unidades. La siguieron Voge, con 887; CFMoto, con 731; Kawasaki, con 683, y Royal Enfield, con 568. Completaron las 10 primeras Yamaha, Zontes, Bajaj, Kove y QJMotor.

Las 10 marcas con más motos de 250 a 800 cm³ patentadas en septiembre. — LA OPINION, con datos de CAFAM La lista muestra la amplitud de la oferta: conviven marcas japonesas, las indias Royal Enfield y Bajaj, y varias marcas chinas que llegaron en los últimos años. Europeas como KTM, Triumph y BMW también participan, con volúmenes menores.

Los modelos más elegidos La Honda XR300L Tornado, una moto de doble propósito, fue la más patentada del segmento en septiembre, con 923 unidades. La siguieron la Honda CB300F Twister, una moto de calle, con 415, y la CFMoto 450MT, una trail, con 406.

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Entre los 10 primeros también figuraron la Kawasaki KLX 300, la Voge DS525X y la DS800X Rally, la Royal Enfield Himalayan 452, la Yamaha MT-03, la Voge 300DS y la Honda XL750 Transalp.

Los 10 modelos de media cilindrada más patentados en septiembre. — LA OPINION, con datos de CAFAM Por qué pasar a una media cilindrada Las motos de media cilindrada ofrecen más potencia que una 150, lo que se nota en ruta, al adelantarse y con acompañante. Muchas suman frenos ABS, mejores suspensiones y pantallas digitales, y son más aptas para viajes largos.

Al mismo tiempo, evitan el precio, el consumo y el peso de las motos de alta cilindrada. Además, varias se ubican dentro de la licencia clase A.3, que habilita motos de hasta 300 cm³.