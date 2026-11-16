> Motos chinas: de las cilindradas bajas a competir con japonesas y europeas

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China ya es el segundo proveedor de motos de la Unión Europea. CFMoto, Voge, QJMotor, Kove y ZXMoto suman modelos de 500 a 1000 cm³.

Fuente: ACEM, Anesdor, ACAP, Mobilians y Cámara de Comercio de Motocicletas de China. · 16 de noviembre de 2026 a las 12:47 p. m.

Las marcas chinas de motos dejaron de competir solo en las cilindradas bajas. CFMoto, Voge, QJMotor, Kove y ZXMoto suman motos deportivas, naked y trail de media y alta cilindrada, y ganan participación en Europa, donde compiten de forma directa con las marcas japonesas y europeas.

El avance en Europa Según la Asociación Europea de Fabricantes de Motocicletas (ACEM), en 2025 China se convirtió en el segundo proveedor de motos de la Unión Europea, detrás de Japón, con el 27,1 % de las importaciones y ventas por 1000 millones de euros.

El crecimiento se nota en varios mercados. En España, las marcas chinas alcanzaron el 28 % de las ventas de motos en el primer semestre de 2026, según la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor). En Portugal, CFMoto, Voge y Zontes se ubicaron entre las seis marcas más vendidas de 2025, según la Asociación Automóvil de Portugal (ACAP). En Francia, CFMoto fue la quinta marca en octubre, por encima de Triumph, Suzuki, KTM y Yamaha, según la asociación del sector Mobilians.

Los principales indicadores del avance de las marcas chinas de motos en Europa. — LA OPINIÓN Las exportaciones también crecen. Según la Cámara de Comercio de Motocicletas de China, las ventas de motos completas a Europa sumaron unos US$ 1298 millones entre enero y julio de 2026, un 17,17 % más que un año antes.

Las novedades de EICMA El Salón de la Moto de Milán, EICMA 2026, mostró el salto de cilindrada. CFMoto exhibió el prototipo V4SR-RR, una deportiva con motor V4 de 997 cm³ y más de 210 CV.

ZXMoto presentó la 820X, una trail con motor de tres cilindros de 819 cm³ y 115 CV, que comparte plataforma con la deportiva 820RR. Kove mostró la 650RR, con un nuevo motor de cuatro cilindros en línea de 645 cm³ y 109 CV. Voge exhibió la R800, con motor bicilíndrico de 798 cm³ y 95 CV, y QJMotor presentó la Rino 900, con motor de tres cilindros.

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Potencia y cilindrada de las motos chinas de mayor tamaño presentadas en Milán. — LA OPINION, con datos de los fabricantes Precio, equipamiento y calidad El precio es el principal argumento, pero ya no el único. “La combinación de precios agresivos con una innegable subida de gama está dando en el blanco con clientes cuyo poder adquisitivo está bajo presión”, señaló Bertrand Mace, presidente de la división de dos ruedas de Mobilians.

Zhang Hongbo, secretario general de la Cámara de Comercio de Motocicletas de China, indicó que el precio promedio de las exportaciones a Europa viene subiendo y que la ventaja de las marcas chinas pasa del precio a la calidad del producto y el valor general.

Las marcas también suman componentes de proveedores reconocidos. CFMoto firmó en julio un acuerdo de cooperación estratégica con Brembo, el fabricante italiano de frenos.