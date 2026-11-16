Motos sin embrague manual: cómo funcionan las nuevas cajas automáticas
Yamaha, KTM, BMW y Honda ofrecen sistemas que manejan el embrague o los cambios de forma electrónica. Cómo funciona cada uno y en qué se diferencian.
Las motos ya no necesitan, en todos los casos, que el conductor accione el embrague con la mano. Yamaha, KTM, BMW y Honda desarrollaron sistemas que automatizan el embrague o los cambios mediante actuadores electrónicos, con la promesa de hacer más simple el manejo en la ciudad y menos cansadores los viajes largos.
De la caja manual a la caja automatizada
En una moto convencional, el conductor acciona el embrague con la mano izquierda y cambia de marcha con el pie. Los nuevos sistemas mantienen en general la caja de cambios tradicional, pero suman actuadores electrónicos que se encargan de una parte o de toda esa tarea.
Las mas leidas de Tendencias
Quién es João Paulo, el sacerdote de 33 años que se viralizó por su aspecto físico
Jensen Huang: del lavaplatos de Denny’s al escándalo que le costó a Nvidia casi un billón de dólares
Cinco mascotas serán testigos en un casamiento inédito en Río Negro
Tilda Swinton: una aventura erótica y neurotizante en 'Female Perversions'
Mercurio y Venus dejaron de estar retrógrados: ¿qué cambia ahora en el amor, los vínculos y la comunicación?
Las soluciones varían. Algunas eliminan solo la necesidad de usar el embrague, y otras automatizan también los cambios, con la opción de que la moto elija la marcha por sí sola.
Honda y la caja de doble embrague
Honda fue la primera en ofrecer una caja de doble embrague en una moto de serie. En 2010 presentó la VFR1200F con caja de doble embrague (DCT): un embrague se ocupa de las marchas impares y el arranque, y el otro de las pares, lo que permite cambios rápidos y sin cortes.
La DCT tiene un modo automático y uno manual, en el que el conductor elige la marcha con botones en el manillar.
Más recientemente, Honda sumó el E-Clutch, un sistema más simple: un actuador acciona el embrague automáticamente, pero el conductor sigue cambiando con el pie. La palanca de embrague se mantiene, y si el conductor la usa, el sistema se desactiva por unos segundos. El E-Clutch apareció en las CB650R y CBR650R, y para 2026 se extendió a otros modelos, como la Rebel 300.
Yamaha Y-AMT: sin palanca ni pedal
Yamaha presentó en julio de 2024 la Y-AMT, una transmisión manual automatizada que elimina tanto la palanca de embrague como el pedal de cambios. El conductor cambia con un gatillo en el manillar izquierdo o deja que la moto lo haga sola.
El sistema tiene dos modos: MT, en el que el conductor elige la marcha, y AT, en el que la marcha se selecciona automáticamente según la velocidad y la apertura del acelerador. Según la empresa, el conjunto pesa unos 2,8 kilos. Se estrenó en la MT-09 y luego llegó a la MT-07, a la Tracer 9 GT y, para 2026, a la Tracer 7.
BMW ASA
BMW presentó en mayo de 2024 su Automated Shift Assistant (ASA). Dos actuadores electromecánicos se encargan del embrague y de los cambios, y la moto no tiene palanca de embrague.
En el modo M, el conductor sigue cambiando con el pedal, que ahora funciona como un sensor. En el modo D, la unidad de control elige la marcha según el modo de manejo, las revoluciones, la posición del acelerador y la inclinación de la moto. El sistema se ofrece como opción en modelos como la R 1300 GS Adventure.
KTM AMT
KTM incorporó su transmisión manual automatizada (AMT) en la 1390 Super Adventure S Evo, de 2025. Según la marca, el conductor puede elegir entre un modo manual tradicional y uno completamente automático.
Ventajas y debates
Estos sistemas apuntan a reducir el cansancio en el tránsito urbano y en los viajes largos, y a simplificar el manejo para quienes recién empiezan.
Al mismo tiempo, suman peso, complejidad y costo. Para una parte de los motociclistas, además, accionar el embrague y los cambios es parte de la experiencia de manejo. Por eso, la mayoría de las marcas ofrece estos sistemas como opción y mantiene versiones con caja manual convencional.