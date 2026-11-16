Motos sin embrague manual: cómo funcionan las nuevas cajas automáticas

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Yamaha, KTM, BMW y Honda ofrecen sistemas que manejan el embrague o los cambios de forma electrónica. Cómo funciona cada uno y en qué se diferencian.

Las motos ya no necesitan, en todos los casos, que el conductor accione el embrague con la mano. Yamaha, KTM, BMW y Honda desarrollaron sistemas que automatizan el embrague o los cambios mediante actuadores electrónicos, con la promesa de hacer más simple el manejo en la ciudad y menos cansadores los viajes largos.

De la caja manual a la caja automatizada En una moto convencional, el conductor acciona el embrague con la mano izquierda y cambia de marcha con el pie. Los nuevos sistemas mantienen en general la caja de cambios tradicional, pero suman actuadores electrónicos que se encargan de una parte o de toda esa tarea.

Las diferencias entre los sistemas de embrague y cambio automatizado de Honda, Yamaha y BMW. — LA OPINIÓN Las soluciones varían. Algunas eliminan solo la necesidad de usar el embrague, y otras automatizan también los cambios, con la opción de que la moto elija la marcha por sí sola.

Honda y la caja de doble embrague Honda fue la primera en ofrecer una caja de doble embrague en una moto de serie. En 2010 presentó la VFR1200F con caja de doble embrague (DCT): un embrague se ocupa de las marchas impares y el arranque, y el otro de las pares, lo que permite cambios rápidos y sin cortes.

La DCT tiene un modo automático y uno manual, en el que el conductor elige la marcha con botones en el manillar.

Más recientemente, Honda sumó el E-Clutch, un sistema más simple: un actuador acciona el embrague automáticamente, pero el conductor sigue cambiando con el pie. La palanca de embrague se mantiene, y si el conductor la usa, el sistema se desactiva por unos segundos. El E-Clutch apareció en las CB650R y CBR650R, y para 2026 se extendió a otros modelos, como la Rebel 300.

Yamaha Y-AMT: sin palanca ni pedal Yamaha presentó en julio de 2024 la Y-AMT, una transmisión manual automatizada que elimina tanto la palanca de embrague como el pedal de cambios. El conductor cambia con un gatillo en el manillar izquierdo o deja que la moto lo haga sola.

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El sistema tiene dos modos: MT, en el que el conductor elige la marcha, y AT, en el que la marcha se selecciona automáticamente según la velocidad y la apertura del acelerador. Según la empresa, el conjunto pesa unos 2,8 kilos. Se estrenó en la MT-09 y luego llegó a la MT-07, a la Tracer 9 GT y, para 2026, a la Tracer 7.

BMW ASA BMW presentó en mayo de 2024 su Automated Shift Assistant (ASA). Dos actuadores electromecánicos se encargan del embrague y de los cambios, y la moto no tiene palanca de embrague.

La BMW R 1300 GS Adventure, uno de los modelos que ofrece como opción el sistema ASA, que elimina la palanca de embrague. — BMW Motorrad En el modo M, el conductor sigue cambiando con el pedal, que ahora funciona como un sensor. En el modo D, la unidad de control elige la marcha según el modo de manejo, las revoluciones, la posición del acelerador y la inclinación de la moto. El sistema se ofrece como opción en modelos como la R 1300 GS Adventure.

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KTM AMT KTM incorporó su transmisión manual automatizada (AMT) en la 1390 Super Adventure S Evo, de 2025. Según la marca, el conductor puede elegir entre un modo manual tradicional y uno completamente automático.

Ventajas y debates Estos sistemas apuntan a reducir el cansancio en el tránsito urbano y en los viajes largos, y a simplificar el manejo para quienes recién empiezan.