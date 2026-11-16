Actualizarse como un teléfono: así funciona el auto definido por software

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Las automotrices concentran las funciones en computadoras centrales y suman actualizaciones remotas. Qué cambia para el usuario y qué riesgos aparecen.

Los autos dependen cada vez más del software. Las automotrices reemplazan decenas de módulos electrónicos por unas pocas computadoras centrales con su propio sistema operativo, y eso permite actualizar funciones, corregir fallas e incluso resolver llamados a revisión a distancia, sin que el auto tenga que pasar por un concesionario.

Qué es un auto definido por software Durante décadas, cada función del auto tuvo su propia unidad de control electrónico: una para el motor, otra para los frenos, otra para la climatización, otra para las luces. Un auto moderno puede llegar a sumar decenas de estos módulos, cada uno con su propio programa.

El auto definido por software cambia esa lógica. Las funciones se concentran en unas pocas computadoras de alto rendimiento, organizadas por zonas del vehículo, y un sistema operativo central las coordina. Como en un teléfono, el comportamiento del auto depende cada vez más del programa que el hardware ejecuta.

La diferencia entre la arquitectura electrónica tradicional y la de un auto definido por software. — LA OPINIÓN La principal consecuencia es que el auto puede recibir actualizaciones remotas, conocidas por la sigla inglesa OTA (over the air), a través de su conexión a internet.

Qué están haciendo las automotrices BMW presentó en septiembre de 2025 el iX3 de su nueva plataforma Neue Klasse, que concentra la electrónica en cuatro computadoras centrales. Una de ellas reúne en una sola unidad el control del motor, el chasis y los frenos, y otra se ocupa de funciones básicas como el acceso al vehículo, la seguridad y las actualizaciones de software.

Mercedes-Benz estrenó en el nuevo CLA su sistema operativo propio, MB.OS. Toyota incorporó en el RAV4 2026 su plataforma Arene, que permite actualizar a distancia el sistema multimedia y los asistentes a la conducción, aunque no las funciones de carrocería ni de dinámica del vehículo, según la información difundida sobre el modelo.

Volkswagen, por su parte, se asoció con Rivian en la empresa conjunta RV Tech para desarrollar una arquitectura electrónica por zonas. En marzo de 2026 completó las pruebas de invierno en Arizona y en Suecia, donde también validó las actualizaciones remotas. La arquitectura se usará en futuros modelos de Volkswagen, Audi y Scout.

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Plataformas y modelos de las automotrices con sistemas operativos centrales. — LA OPINIÓN Llamados a revisión sin ir al taller Una de las aplicaciones con más impacto está en los llamados a revisión. Cuando la falla está en el software, el fabricante puede corregirla con una actualización remota.

El caso más conocido es el de Tesla, que en diciembre de 2023 resolvió con una actualización a distancia un llamado a revisión de unos dos millones de vehículos en Estados Unidos, vinculado a su sistema de asistencia a la conducción. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) ya registra en sus informes anuales los llamados resueltos de esta forma.

Funciones que se activan después de la compra Las actualizaciones también abren un modelo de negocios: activar funciones después de la compra, con un pago único o una suscripción. La práctica generó rechazo en algunos casos. BMW, por ejemplo, dejó de ofrecer en 2023 la suscripción para usar los asientos calefaccionados, que ya venían instalados en el auto.

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El riesgo de los ciberataques Un auto conectado y actualizable también es un auto expuesto a ataques informáticos. Por eso, desde julio de 2024, todos los autos nuevos que se venden en la Unión Europea deben cumplir el Reglamento 155 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE), que exige un sistema de gestión de la ciberseguridad.