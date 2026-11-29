Pergamino

El tradicional evento anual se desarrollará los días jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de diciembre en el showroom de avenida Drago 1145. Habrá muebles de primera y segunda selección, líneas discontinuas, una flamante colección de jardín.

Con la llegada de diciembre, el aguinaldo y la cuenta regresiva para las celebraciones de fin de año, vuelve uno de los eventos comerciales más esperados por las familias de la ciudad y la región: La Gran Barata de Pergamino Muebles. Durante tres jornadas consecutivas —jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de diciembre—, la reconocida firma local abrirá las puertas de su predio de Boulevard Drago 1145 con precios de liquidación directa de fábrica y múltiples beneficios financieros.

En diálogo con la prensa, Enrique y Melisa, integrantes del equipo de Pergamino Muebles, detallaron los preparativos de esta edición navideña, pensada tanto para quienes buscan renovar ambientes completos antes de recibir visitas como para quienes desean darse un gusto o adelantar regalos útiles para el hogar.

Variedad para cada ambiente La propuesta de este año se destaca por la amplitud de su catálogo, que abarca productos de primera calidad, mercadería de segunda selección con mínimos detalles estéticos y artículos discontinuos que salen a la venta a valores promocionales. Según explicaron los organizadores, los juegos de comedor y de dormitorio volverán a ser los grandes protagonistas de la feria.

"Estamos organizándonos con muchísimo stock; va a predominar todo lo que es juego de comedor y juego de dormitorio, que es lo que más busca la gente. Además, incorporamos una nueva línea de jardín que quedó espectacular para esta temporada de verano", señaló Enrique durante la entrevista, destacando la llegada de camastros para tomar sol, reposeras, bancos, mesas ratonas (coffee tables) y conjuntos de mesas con sillas plegables ideales para balcones, patios o terrazas con poco espacio de guardado.

Para quienes disfrutan de las reuniones al aire libre o en el quincho, la firma también exhibirá mesas de grandes dimensiones —como modelos recientes de 2,50 metros— y la posibilidad de adquirir tanto juegos completos como piezas individuales, adaptándose a la necesidad puntual de cada comprador.

Funcionalidad, diseño y soluciones Uno de los pilares de Pergamino Muebles es acompañar los cambios en los hábitos de consumo, donde el confort y el aprovechamiento del espacio resultan fundamentales. En el rubro comedores, la oferta incluye desde mesas fijas hasta modelos extensibles, acompañados por sillas tapizadas en distintos lustres —claros y oscuros— para combinar con el mobiliario existente en cada vivienda, además de banquetas altas para islas de cocina, recibidores, percheros, racks y torres modulares para televisores.

En el área de dormitorios, la apuesta por el diseño práctico se refleja en muebles pensados para maximizar el almacenamiento. "Siempre tratamos de cumplir con la demanda de muebles funcionales. Contamos con camas box con baulera, camas flex que se adaptan a la medida del colchón con cajones y botinero, placares súper completos y nuestra nueva línea Signa, que incluye respaldos modernos con luz LED", detalló Melisa.

Asimismo, el segmento infantil tendrá un lugar destacado con soluciones diseñadas para optimizar habitaciones reducidas. Entre las estrellas de la temporada figuran las cuchetas funcionales de las líneas Hábitat y Gio, que integran estantes y escritorios en una misma estructura, permitiendo equipar el cuarto de los más chicos en un solo módulo.

Descuentos y facilidades de pago Más allá de los precios rebajados de liquidación, Pergamino Muebles diseñó un esquema de financiación accesible para todo tipo de presupuestos:

*Descuento con folleto y pago en efectivo: Quienes presenten el folleto promocional que circulará por la ciudad obtendrán un 5% de descuento adicional. Además, quienes opten por abonar al contado en efectivo accederán a una bonificación aún mayor.

*Financiación bancaria: Se aceptarán todas las tarjetas de crédito, destacando una promoción especial con Banco Nación de hasta 20 cuotas, una herramienta clave para congelar precios en bienes durables.

*Crédito propio: Para quienes no operan con tarjetas bancarias, la empresa ofrecerá su sistema de crédito personal en 3 cuotas. "El cliente elige el producto, abona una primera cuota en el momento y, una vez que termina de pagarlo en tres cuotas, retira la mercadería", explicaron desde la firma.

Sorteos presenciales Como ya es costumbre en cada edición, la Gran Barata premiará la fidelidad de sus visitantes. Con la compra de cualquier artículo —desde un juego completo hasta una banqueta o una silla individual—, los clientes recibirán un cupón para depositar en la urna y participar de los sorteos presenciales que se realizarán durante el evento. "Siempre sorteamos algo lindo y muy útil para la casa, como reposeras, sillas o juegos de comedor; aunque pedimos que estén presentes, si algún ganador justo no puede asistir, contemplamos excepciones para que nadie pierda su premio", aclararon los organizadores.

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Para facilitar la concurrencia de los vecinos de Pergamino y localidades vecinas, el salón funcionará en horario corrido durante los tres días de la feria:

Jueves 10 y viernes 11 de diciembre: de 8:00 a 19:00 horas y sábado 12 de diciembre: de 9:00 a 19:00 horas.