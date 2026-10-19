> El Concejo Deliberante abre sus puertas para celebrar los 131 años de Pergamino

Pergamino

Este viernes 23, desde las 20:00, el recinto del Concejo Deliberante será escenario de una propuesta artística organizada en el marco de un nuevo aniversario de la declaración de Pergamino como ciudad.

Pergamino se prepara para celebrar un nuevo aniversario de su declaración como ciudad con una propuesta que combinará música, danza y talento local. En el marco de los 131 años de aquel reconocimiento institucional, el Concejo Deliberante abrirá las puertas de su recinto para recibir este viernes una velada artística coordinada por el Conservatorio de Música Juan Carlos Paz.

La actividad comenzará a las 20:00 en Florida 629, en la planta alta del Palacio Municipal, y contará con entrada libre y gratuita. El programa incluirá distintos géneros y expresiones artísticas, desde el tango y el jazz hasta la música clásica, junto con interpretaciones de piezas reconocidas y presentaciones de danza.

La iniciativa propone celebrar la identidad pergaminense a través de la cultura y ofrecer a los vecinos la posibilidad de disfrutar de una presentación que reunirá a músicos, docentes, estudiantes y artistas de la ciudad en un espacio emblemático de la vida institucional local.

Una noche con distintos estilos musicales El concierto tendrá una programación diversa, con la participación de intérpretes y agrupaciones vinculadas al Conservatorio de Música. La recepción estará a cargo de Benicio Rossi, en bandoneón, y Joaquín Monteverde, en contrabajo, junto con la Camerata de la institución.

La propuesta continuará con la RM Jazz Orquesta, dirigida por Ariel Colombo, que interpretará un repertorio integrado por temas como Free Ride, It Had to Be You, Dreamsville, Feeling Good y Come Fly with Me.

También participará La Bayadera, bajo la coordinación de la profesora María Elena Oviedo, con una presentación que recorrerá diferentes expresiones de la danza española y tradicional. El programa contempla El vito cordobés, El gato montés, tango flamenco y sevillanas.

La música académica tendrá su espacio con la Orquesta Estable del Conservatorio, que sumará obras reconocidas del repertorio clásico. La velada también incluirá intervenciones del Estudio de Danzas de Mirka Duzevich y presentaciones vinculadas a Cascanueces, una de las composiciones más emblemáticas del repertorio asociado al ballet.

Grandes obras y danza para celebrar la ciudad Entre las piezas previstas figuran Waltz 2, además de fragmentos de El Danubio Azul y El lago de los cisnes, que formarán parte de las presentaciones relacionadas con Cascanueces y el repertorio de danza.

El Estudio de Danzas de Mirka Duzevich aportará su interpretación de obras como Obertura y Habanera, además de una selección de música de películas, con la danza como protagonista.

La diversidad del programa permitirá transitar por distintos estilos y épocas, en una celebración que tendrá a los artistas locales como protagonistas. La participación de agrupaciones musicales, instrumentistas y bailarines aportará variedad a una propuesta pensada para compartir con toda la comunidad.

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Más allá de las obras elegidas, el encuentro también será una oportunidad para poner en valor el trabajo formativo y artístico que se desarrolla en Pergamino, así como el aporte de sus instituciones culturales a la vida de la ciudad.

Pergamino, una historia que comenzó como lugar de paso La celebración de los 131 años remite al 23 de octubre de 1895, fecha en la que Pergamino recibió oficialmente el título de ciudad mediante una ley aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, los orígenes de la localidad se remontan a mucho antes. Pergamino no cuenta con un acta de fundación que permita establecer con precisión el momento de su nacimiento. Su desarrollo estuvo ligado a su ubicación estratégica en los caminos que conectaban Buenos Aires con otras regiones del territorio.

De acuerdo con los relatos históricos, el surgimiento de la llamada Dormida de Pergamino habría ocurrido entre 1586 y 1600, cuando se intensificó el tránsito entre Buenos Aires y el Alto Perú. Por este punto pasaban rutas que conducían hacia Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, y también hacia Cuyo, Mendoza, San Juan y Chile.

En sus comienzos, el lugar funcionó como una parada para viajeros y comerciantes que recorrían el antiguo camino real. Con el paso del tiempo, aquella zona de tránsito se transformó en un asentamiento que creció y consolidó su identidad hasta alcanzar el reconocimiento institucional como ciudad.

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El origen del nombre Pergamino también dio lugar a distintas interpretaciones. Una de las versiones más difundidas sostiene que la denominación surgió a partir del hallazgo de rollos y libros forrados en pergamino en las proximidades del arroyo. Otras hipótesis relacionan el nombre con voces indígenas o con antiguos relatos vinculados a la historia de la región, aunque ninguna de estas explicaciones cuenta con una confirmación definitiva.

La cultura como punto de encuentro A 131 años de aquella declaración, Pergamino celebrará su historia con una propuesta que pone en primer plano el patrimonio cultural y el talento de sus artistas. El concierto del viernes buscará reunir a vecinos de distintas generaciones alrededor de la música y la danza, en una fecha que invita a recordar los orígenes de la ciudad y reconocer su crecimiento.

Con entrada libre y gratuita, la convocatoria del Concejo Deliberante y el Conservatorio de Música Juan Carlos Paz ofrecerá una alternativa para disfrutar del aniversario desde el arte, con un repertorio amplio y la participación de representantes de la escena cultural local.